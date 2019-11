Die Vorbereitung auf das Sakrament der Firmung wird in vielen Pfarren sehr ernst genommen. Da jedoch die Jugendlichen, die zur Firmung gehen, immer weniger werden –momentan rücken die eher schwachen Jahrgänge nach und einige davon gehören einer anderen Glaubensgemeinschaft an – hat man in der Stiftsstadt in den vergangenen Jahren die Jugendlichen aus mehreren Pfarren zusammengenommen. Und so kamen sie heuer aus Herzogenburg, Hain, Statzendorf, Inzersdorf, Reidling, Radlberg und St. Andrä, um zum Auftakt der Firmvorbereitung, die unter dem Motto „Gott ist uns nahe“ läuft, ein gemeinsames Wochenende im Jugendhaus des Stiftes Göttweig zu verbringen. 73 Jugendliche, die im kommenden Jahr am Pfingstmontag in der Stiftskirche zur Firmung gehen wollen, erlebten mit ihren Firmbegleitern interessante, aber auch fröhliche Stunden in netter Gemeinschaft.

Am Samstag-Nachmittag wurden die ersten Vorbereitungsstunden gehalten und die Lieder vorgestellt, die in den Gottesdiensten bis zur Firmung, aber auch beim Fest selbst gesungen werden. Außerdem sind Kupferkreuze emailliert worden.

Selbstverständlich gab es auch eine Messfeier in der Krypta der Stiftskirche mit anschließender Wanderung zur Ruine der mittelalterlichen Georgskirche am Predigtstuhl.

Handys wurden nicht vermisst

Die sonntägige „Klosterrallye“ mit kniffligen Fragen wie „Wo treffen einander die Mönche zum gemeinsamen Gebet?“, „Welchem Orden gehören die Göttweiger Mönche an?“ oder „Welcher Heiligen ist die Kapelle auf der kleinen Anhöhe gewidmet?“, bei der man Wissenswertes über Göttweig erfuhr, beendete das Wochenende, bei dem die Jugendlichen Handy, Tablet und Fernseher gar nicht – oder zumindest fast gar nicht – vermissten.