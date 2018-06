Mit einem Konzert, bei dem neben dem Chor vor allem Solisten aufgetreten sind, verabschiedeten sich die Schüler der 4. Musikklassen musikalisch von der Neuen Mittelschule. Für die Schüler war es ein starkes Jahr voll zahlreicher Auftritte und Veranstaltungen, bei denen sie mitmachten – von der Eröffnung des neuen Rathauses und vom Workshop „Federspiel“ über den Tag der offenen Schultür, die musikalische Eröffnung des Schulfreiraumes und die Umrahmung der Feier „20 Jahre Schulsozialarbeit“ bis zum Workshop mit Chorcoach Lukas Langer und dem Adventsingen am Rathausplatz war alles dabei – und es hat den Beteiligten sogar Spaß gemacht.

„Wir wollten bei diesem Abschlusskonzert die Schüler diesmal nicht in großen Gruppen auftreten lassen, denn da kann man sich leichter durchschwindeln. Bei Soloauftritten ist das nicht so möglich, da müssen sie richtig ihr Talent zeigen, was ihnen auch vortrefflich gelungen ist“, so die Musikpädagogin Sandra Schnaubelt – und ihr Kollege Alfred Hertlein-Zederbauer meinte dazu: „Jetzt, wo wir so eine vortreffliche Gruppe sind, müssen wir uns leider trennen.“