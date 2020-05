Die Gastronomie liegt am Boden, auch in der Stiftsstadt. Und selbst wenn man ab 15. Mai wieder aufsperren kann, gibt es mit dem Mindestabstand in den meisten Lokalen ein Problem. Sie sind ganz einfach zu klein, um effektiv arbeiten zu können.

Lokale mit Gastgarten habe es hier vielleicht etwas leichter – wie etwa das Beef & Burger in der St. Pöltner Straße. „Wir könnten den Garten bis zum Schillerring ausnützen, aber das löst das Problem auch nicht, denn die Gäste kommen nur dann, wenn auch das Wetter passt. Ich kann dann, falls es zu regnen beginnt, nicht meine Crew einfach nach Hause schicken“, sagt Leopold „Fili“ Bertl.

Außerdem würden dann wahrscheinlich seine Kellner Kilometergeld verlangen und die Gäste sich beschweren, dass das Essen kalt ist, wenn es von der Küche den langen Weg bis in den hinteren Garten gebracht wird.

Bertl, der mit der Schirmbar am Rathausplatz vor dem gleichen Problem steht: „Man kann nur abwarten, wie es weitergeht, denn es gibt ja jeden Tag andere Verordnungen.“

So wie Bertl könnte sich auch Robert Yaldiz vom La Strada vorstellen, bei Schönwetter zusätzliche Tische am Rathausplatz aufzustellen. Allerdings würde er dann etwas mehr Platz benötigen, weil der Abstand eingehalten werden muss.

Stadtgemeinde wartet noch ab

„Viele Stammgäste, die schon seit Jahren zu uns kommen, waren schon darauf, wieder hier ihren Kaffee trinken zu können. Ich habe nur Angst, dass ich sie wegschicken muss, wenn das Kontingent erreicht ist – und sie dann nicht mehr kommen“, so Robert Yaldiz.

„Auf das Platzproblem im Freien angesprochen, sagt Stadtamtsdirektor Kurt Schirmer: „Man muss die Erlässe abwarten, um dann mögliche Maßnahmen zu entscheiden.“