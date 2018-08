Max Gusel, er gilt als große Hoffnung der VP bei den nächsten Gemeinderatswahlen, ist zwischen seinem Wohnort St. Andrä und Herzogenburg gerne mit dem Fahrrad unterwegs. Als er vor wenigen Tagen am St. Andräer Steg vorkam, riss ihm, wie er berichtet, der Geduldsfaden endgültig.

Ursache waren die Mistkübel, die überquollen

Gusel: „Es ist schwer, zu verhindern, dass die Leute ihren Dreck nicht aus den Autofenstern in die Wiesen und Wälder werfen. Es ist aber überhaupt nicht schwer, größere Mistkübel aufzustellen!“

Man müsse wissen, dass die vorhandenen Mistkübel zu klein sind, bis zur Entleerung habe sich der Müll schon überall rund herum in der Natur verteilt hat. Offenbar habe die Stadt nicht die personellen Ressourcen, um die zu kleinen Kübel dementsprechend öfters zu entleeren.

Gusel: „In der Politik gibt es genug Sachen, über die sich streiten lässt. Hier jedoch gibt es schlicht und einfach keine Gründe, keine größeren Mistkübel zu beschaffen.“

Er hoffe, dass die Stadtgemeinde nach Berichterstattung der NÖN aktiv werde: „Und sollte der Verwaltung der Umweltschutz nicht Wert genug sein, biete ich an, auf Sponsorensuche zu gehen, um die finanziellen Mittel dafür aufzutreiben!“

„Größere Container landeten in der Traisen“

Die Antwort von Stadtamtsdirektor Kurt Schirmer folgt prompt: „Der Bauhof entleert jeden Dienstag und Freitag die Müllkörbe. So wie bei allen anderen Müllkörben sind diese manchmal übervoll, aber auch oft nicht ganz voll. Grundsätzlich ist dieser Entsorgungsintervall bereits jahrelang erprobt und im Regelfall ausreichend.“

Schirmer weiter: „Wir hatten schon zeitweise 120-Liter-Restmüllcontainer aufgestellt, die jedoch bereits nach kurzer Zeit aus der Traisen geholt werden mussten und deshalb wieder abgezogen wurden.“

Gusel sollte die Rufnummer der Stadtgemeinde Herzogenburg kennen: „Er hat jederzeit die Möglichkeit, sich an die Stadtgemeinde oder direkt an den Bauhof zu wenden. Ich werde ihm gerne per Mail unsere Rufnummer bekannt geben, da wir auf die Mithilfe der Bevölkerung angewiesen sind und uns über sinnvolle und praktikable Anregungen jederzeit freuen.“