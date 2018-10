„Das waren keine schönen Sommerferien für dich!“, konstatierte der Richter beim Prozess am Landesgericht St. Pölten im Gespräch mit dem Opfer. Die Jugendliche war Ende Juli mit einem Elektrofahrrad in Moped-Form am Auring unterwegs, als sie von einem Auto erfasst und zu Boden geschleudert wurde. Die Folgen: multiple Brüche, neun Tage Aufenthalt im Krankenhaus und Gipsverband bis September. Bis heute hat die 14-Jährige relativ oft Schmerzen: „Und der Fuß schwillt öfters an.“

„Karma“ steht auf dem T-Shirt der Schülerin, doch es war nicht Karma, das sie zu Fall gebracht hat, sondern das Auto eines Herzogenburgers, der sich am helllichten Tag mit 1,94 Promille hinter dem Steuer seines Autos befand. Ein Zeuge, der sich am Skaterplatz übte, schildert: „Ich hörte den hochdrehenden Motor und quietschende Reifen.“ Der 28-jährige Lenker fuhr mit seinem Jeep vom Sportplatz-Parkplatz weg und achtete nicht auf den Rechtsverkehr.

Die Freundin konnte ausweichen

In dem gleichen Moment lenkten die 14-Jährige und ihre Freundin ihre Gefährte, mit denen man maximal 25 km/h schnell sein kann, am Auring. Die Freundin konnte in letzter Sekunde ausweichen, das Opfer nicht.

Der Angeklagte zeigt sich geständig und wendet sich direkt an die Jugendliche: „Es tut mir unendlich leid, was ich dir angetan habe. Ich wollte das nicht.“

Die Staatsanwältin bringt es auf den Punkt: „Es gibt ein umfassendes und reumütiges Geständnis, doch das Verhalten war grob fahrlässig. Man kann froh sein, dass nicht mehr passiert ist, als passiert ist.“

Der Verteidiger ersucht um Milde, Generalprävention sei nicht notwendig.

Urteil: Der Mann kassiert fünf Monate bedingte Haftstrafe und eine unbedingte Geldstrafe im Ausmaß von 7.200 Euro, dazu kommen 1.000 Euro Schmerzensgeld und die Kosten für das Strafverfahren. Der Richter weist abschließend darauf hin, dass auch die Verurteilung zu unbedingter Haft im Raum gestanden ist: „Die Kombination bedingte Haftstrafe/unbedingte Geldstrafe reicht jedoch aus für Sie.“