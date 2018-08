Der Nachfolger von Otto Schandl als Direktor der Neuen Mittelschule heißt Andreas Tischer. NÖ Bildungsdirektor Johann Heuras hat ihm am vergangenen Freitag das Ernennungs-Dekret überreicht.

Tischer, er feierte vor wenigen Wochen seinen 43. Geburtstag, leitete bisher die Polytechnische Schule sowie die Volkshochschule; Funktionen, die er auch in Zukunft ausüben wird. In seiner Obhut befinden sich damit 305 Schüler (250 an der Mittelschule, 55 im Polytechnikum) und 50 Pädagogen (40/10).

„Man kann immer über alles reden“

Die Bestellung zum Mittelschuldirektor ist der krönende Höhepunkt der Lehrer-Laufbahn des Wölblingers, der nach der Volksschule in seinem Heimatort das BG/BRG Ringstraße in Krems absolviert hat.

Danach studierte er an der Pädagogischen Akademie (Englisch, Physik, Chemie, Informatik) und von 2000 bis 2004 Medienpädagogik an der Donau-Universität Krems.

Welche Pläne hat der neue Direktor? „Der Musikschwerpunkt bleibt auf alle Fälle erhalten. Große Anliegen sind mir die digitale Grundbildung und die Modernisierung im Allgemeinen“, verrät er im NÖN-Exklusivgespräch. Tischer, der als konsensorientiert gilt, wird ein Motto auch in seiner neuen Funktion mit Sicherheit zur Geltung bringen: „Man kann immer über alles reden.“

Seine Freizeit wird bald etwas enger bemessen sein: „An erster Stelle steht die Familie. Meine Gattin und die beiden Töchter dürfen nicht zu kurz kommen. Ich fahre gerne Rad und fotografiere mit Leidenschaft, was sich zuletzt auch nur mehr im Urlaub ausgegangen ist. Ich hoffe, dass ich die Kamera nicht verkaufen muss“, schmunzelt er.