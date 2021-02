Der Gemeinderat hat in seiner jüngsten Sitzung einstimmig seinen Willen bekundet, ein Anruf-Sammel-Taxi in Herzogenburg auf die Beine, besser auf die Räder bringen zu wollen. Diese „Willensbekundung“ ist an das Land NÖ gerichtet, denn das Anruf-Sammel-Taxi-System wird dort administriert und in den Verkehrsverbund Ost-Region (VOR) eingebettet.

„Es handelt sich um eine weitreichende Entscheidung, denn wir wollen den öffentlichen Verkehr in Herzogenburg grundlegend verbessern“, erklärte die parteifreie Stadträtin Daniela Trauninger, Vorsitzende des Ausschusses für Nachhaltigkeit und Mobilität. Die Planung koste finanziell nichts, wohl aber sehr viel Zeit und Energie.

Im Linienbus-Fahrplan klaffen große Lücken

Trauninger beschrieb die Ausgangslage, wie sie sich gegenwärtig darstellt. Man verfüge über eine sehr gute Bahnverbindung, wobei allerdings die „letzte Meile“ nur teilweise abgedeckt sei. Soll heißen: Man steht am Bahnhof und hat keine gute oder gar keine öffentliche Verbindung in die Nähe der Wohnung oder des Wohnhauses. Im Linienbus-Fahrplan klaffen mitunter große Lücken und der Fahrdienst mit dem sogenannten „He-Mobil“ decke den Bedarf langfristig planbar nur für eine gewisse Zielgruppe ab.

„Was fehlt, ist ein kurzfristig planbarer, innerstädtischer öffentliche Verkehr für alle Zielgruppen“, betonte Trauninger. Was ebenso fehlt: die öffentliche Anbindung an überregionale öffentliche Verkehrsmittel, speziell für Pendler, und ein öffentlicher Verkehr für Schüler und Jugendliche, insbesondere abends und am Wochenende, aber auch die Anbindung an Schüler-Züge.

Die Lösung kann ein Anruf-Sammel-Taxi sein, wobei die Gemeinde über den Takt und die Fahrzeiten entscheide. Diese bedarfsorientierte Betriebsform sei gegen telefonische Voranmeldung konsumierbar, Abos, beispielsweise für Pendler, sind möglich. VOR-Tickets sind gültig. Die Abholung der Kunden erfolge von Halte- und zusätzlichen Sammelstellen, teilweise sogar bis vor die Haustüre. Trauninger: „Das Ziel ist eindeutig mehr Bedarfsorientierung, innerhalb von 30 Minuten soll man am Zielort sein.“

Die Planung für ein derartiges Anruf-Sammel-Taxi-System erfolgt durch den VOR, eine Förderung gibt es durch das Land NÖ mit seiner Schiene „NÖ Nahverkehrsfinanzierungsprogramm“.

Für die Stadt oder gleich die Region?

Die Stadträtin wies abschließend auf zwei Möglichkeit der Realisierung hin: das Anruf-Sammel-Taxi allein für Herzogenburg oder ein Regions-Anruf-Sammel-Taxi, wofür es mehrere geglückte Beispiele gibt: Eines davon befindet sich im Bezirk Korneuburg und heißt dort „IST-Mobil“.

Welches Modell am geeignetsten für die Stiftsstadt ist, soll demnächst eine „Arbeitsgruppe Mobilität“ untersuchen. Erstgespräche mit Vertretern des Landes NÖ sind bereits im März geplant.

Von der Opposition gab es Zustimmung. „Für dieses Projekt versichern wir unsere volle Unterstützung“, sagte ÖVP-Stadtrat Erich Hauptmann.

Gemeinderat Florian Motlik von den Grünen bezeichnet das Anruf-Sammel-Taxi als „sehr hilfreich“.

Für die FPÖ ist „die Kostenfrage interessant, für die Willensbekundung gibt es aber unsere Zustimmung“, so Stadtrat Martin Hinteregger.

Denn es steht fest: Die Planung ist zwar kostenlos, bei einer Realisierung des ambitionierten Projekts muss sich Herzogenburg aber auf jeden Fall finanziell beteiligen.