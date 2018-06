Ein 81-Jähriger ist am Montagvormittag beim Schwimmen im Naturbadeteich des Freibads in Herzogenburg untergegangen. Reanimationsversuche blieben erfolglos, bestätigte NÖ Polizeisprecher Johann Baumschlager auf Anfrage am Montagnachmittag. Der Pensionist starb an einem Herzstillstand aufgrund einer Lungenembolie.

