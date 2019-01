Traditionsgemäß laden zu Beginn des neuen Jahres der Stiftpropst und der Bürgermeister alternierend zum Neujahrsempfang. Und da im Vorjahr Propst Maximilian Fürnsinn in die Prälatur des Stiftes eingeladen hatte, war heuer – zum ersten Mal – Bürgermeister Christoph Artner an der Reihe, der am Dreikönigstag Vertreter der Wirtschaft und der Vereine ins Kulturzentrum Reitherhaus einlud.

Der Propst dankte dem scheidenden Bürgermeister Franz Zwicker für das gute Arbeitsverhältnis, bei dem zwar nicht alle Probleme gelöst werden konnten, aber die gemeinsame Arbeit einen Sinn ergab – und wollte den zahlreichen Gästen weihnachtliche Worte ins neue Jahr mitgeben: „Lass dich von Gott umarmen, dann kannst du auch andere umarmen.“

„Nun ist das Jahr 2019 offiziell eingeläutet, wir können mit Zufriedenheit auf 2018 zurückblicken, frischer Elan und positive Gefühle sind stark im Kommen“, so Bürgermeister Christoph Artner bei seiner Ansprache

„Wir hatten ein bewegtes Jahr, in der eine Fülle von unterschiedlichen Sachen geschehen sind – auch mit dem Aspekt, dass man sich hier wohlfühlt und hier wohnen kann. Vieles wurde von Franz Zwicker in die Wege geleitet, wie die 164 Wohneinheiten, die entlang der Traismauer Straße entstehen, die Bauplätze, die östlich der Kremser Straße entstanden sind und auch die 27 neuen Wohneinheiten, die Ossarn bereichern werden. Die Allgemeine gemeinnützige Wohnungsgenossenschaft St. Pölten wird noch im Frühjahr die Arbeiten das ,Junge Wohnen‘ am Schillerring ausschreiben, sodass auch dieses Projekt in Angriff genommen werden kann.“

Ein wesentlicher Punkt ist auch die Sicherheit. Von Naturereignissen wie Hochwasser wurde das Gemeindegebiet in den vergangenen Jahren ja großteils verschont. Damit es auch so bleibt, ist am Hainer Berg ein Regenrückhaltebecken geplant – es ist budgetär heuer das größte Einzelprojekt – und auch für die Adletzberger, die ja im vergangenen Jahr hochwassermäßig doch etwas abbekommen haben, sind Maßnahmen vorgesehen.

2019 ist ein Jahr der Jubiläen

Ein aufrichtiges großes Danke ging im Namen aller Gemeindebürger an die freiwilligen Einsatzkräfte, die anpacken, wenn Not am Mann ist – und an die Vereine und an die Wirtschaft, die viele Liebe und Herzblut investieren, damit die Stadt eine Stadt mit Lebensqualität bleibt.

Heuer gibt es ja einige Jubiläen, denn nicht nur das Herzogenburger Neujahrskonzert ging zum 20. Mal über die Bühne, auch der Kleingartenverein, die Stadtkapelle und auch die Stadtfeuerwehr feiern heuer einen „Runden“ – somit wird es jede Menge zum Feiern geben.