Ein unvergessliches Erlebnis gab es für den 30-jährigen Markus Teufl und seine Liebste, Bettina Schanzl: Sie gewannen bei einem Ö3-Fragespiel einen Flug nach Paris zur Weltpremiere von „Mission Impossible Fallout“, dem sechsten Teil der Filmreihe mit Tom Cruise – und die Beiden waren total begeistert, wie Markus schildert: „Der Hinflug verlief völlig ruhig und am Flughafen in Paris erwartete uns schon unser Privat-Chauffeur, der uns nach einer kleinen Rush Hour auf der Autobahn mit kurzem Blick auf das Nationalstadion Saint Denis zu unserem Fünf-Sterne-Hotel in die Innenstadt brachte. Nach dem Einchecken begaben wir uns sofort auf den Weg zum Eiffelturm, der nur einen Kilometer entfernt war.“

Um 15 Uhr ging’s dann endlich los. Markus Teufl: „Wir gingen mit den anderen internationalen Gewinnern in Richtung ,Theatre national de la danse chaillot‘, hier lag bei einer unbeschreiblicher Kulisse der Red Carpet für die ganzen Stars bereit. Mit dem VIP-Pass kamen wir durch strenge Sicherheitskontrollen. Schließlich erwartete uns ein eigener Bereich ganz am Ende des Red Carpets. Somit hatten wir den besten Blick auf die Hollywoodstars.“

Es folgte der erste Höhepunkt: „Natürlich warteten viele nur auf den Einen – und als dann ,Mister‘ Tom Cruise aus dem Auto stieg, gab es für manche Fans kein Halten mehr. Es war ja für die meisten von uns vielleicht das einzige Mal im Leben, so eine Hollywoodgröße hautnah zu erleben zu können.“

Bettina schloss Markus glücklich in die Arme

Es haben sich wirklich alle Darsteller sehr viel Zeit genommen, um alle Autogramm- und Fotowünsche zu erfüllen. Nachdem etwa 70 Fernsehstationen abgefertigt worden waren, ging es weiter in den riesigen Theatersaal, der von IMAX mit einer übergroßen Leinwand und perfekt eingestellter Soundanlage in einen Kinosaal umfunktioniert worden war. „Der Film selber bot wie immer jede Menge Action und als Nebeneffekt wieder mit Parodie, vor allem von Simon Pegg alias ,Benji‘“, schildert der Herzogenburger.

Doch das Beste kommt zum Schluss: Markus war von diesem Paris-Ausflug so begeistert, dass er es sich nicht nehmen ließ, nach der Filmpremiere seiner Bettina spontan einen Heiratsantrag zu machen. Und sie schloss ihn natürlich überglücklich in die Arme, denn schließlich ist Paris ja die Stadt der Liebe. Und wer hier gefragt wird, kann nur ja sagen. Wie es nun weitergeht? Markus versprach schmunzelnd: „Wenn es so weit ist, wird die NÖN exklusiv darüber berichten.“