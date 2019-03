Fast jeder in der Stiftsstadt kennt den Ökopionier Karl Nutz, wenn er mit seinem Rad mit dem sonnenenergiespendenden Anhänger durch die Gegend fährt. Nun gründete er gemeinsam mit einigen Freunden einen Reparatur-Club. Eingerichtet werden soll auch ein sogenanntes Reperatur-Café, in dem alten Gebrauchsgegenständen neues Leben eingehaucht wird. Dazu gab es bereits Gespräche mit Bürgermeister Christoph Artner bezüglich eines leerstehenden Lokals in der Innenstadt.

Der ehemalige Grüne-Gemeinderat und „Verein Move“-Initiator Nutz hat bereits 2003 eine Photovoltaikanlage an seinem Haus in der Kalkofengasse installiert und gibt nach dem Motto „Reparieren statt Wegwerfen“ in seinem Solar-Stüberl jedem Interessierten Unterstützung bei Reparaturen von elektrischen Kleingeräten wie Radio, Föhn und Fernseher.

Seit Kurzen wird dort auch ein 3D-Drucker eingesetzt, somit ist ein Nachdruck von Ersatzteilen möglich – zum Beispiel Drehknöpfe von einem Radio oder Bullaugen-Öffnungsgriffe von Waschmaschinen.

Vorbilder gibt es schon in ganz Europa

Angesichts immer knapper werdender Ressourcen entstehen immer mehr solcher Initiativen: In über 1.000 Reparatur-Cafés in ganz Europa wird alten und reparaturbedürftigen Gebrauchsgegenständen neues Leben eingehaucht. Unter der Anleitung von freiwilligen Helfern versuchen die Besucher, den mitgebrachten Gegenstand selbst zu reparieren.

Gelingt eine Reparatur, sorgt das für ein gutes Gefühl und hilft, Müll zu vermeiden. Der soziale Aspekt kommt dabei auch nicht zu kurz, bei Kaffee und Kuchen können alle Teilnehmer plaudern und Spaß haben. Das Reparatur-Café ist jedoch kein gewerblicher Dienstleister, alle Helfer arbeiten freiwillig und unentgeltlich mit, aber freiwillige Spenden werden gerne angenommen. Nur Großgeräte können aus Platzgründen nicht repariert werden.

Karl Nutz und Bernhard Mayer-Helm hoffen, dass es so eine Einrichtung bald auch in Herzogenburg geben wird: „Wir wollen natürlich keine Konkurrenz zu den bestehenden Elektrofirmen sein, aber ich glaube, es haben noch einige Stadtbewohner alte Geräte am Dachboden, für die es sich nicht mehr lohnt, sie reparieren zu lassen. Hier könnten wir gemeinsam versuchen, noch etwas daraus zu machen.“