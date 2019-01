Bei der Jahreshauptversammlung des ARBÖ-Radclubs hat Obmann Franz Leithner im Beisein von Bürgermeister Christoph Artner eine traurige Nachricht veründet: Der IVV-Wandertag im Vorjahr war die letzte Veranstaltung dieser Art. Seit 40 Jahren hatte sie Leithner organisiert, erst nur als Radfahrttag, nach einigen Jahren als Rad- und Wandertag – und dann schließlich nur mehr als Wandertag, da die Radfahrer immer mehr ausgelassen haben.

„Leider waren in diesen 40 Jahren sehr wenige Herzogenburger dabei. Während wir in der Glanzzeit rund 3.500 Teilnehmer zählten, die Wanderer kamen aus Wien, OÖ, Burgenland, Steiermark und ganz NÖ, waren es zum Schluss nur mehr knapp 750“, bilanzierte Leithner, der sich bei allen Mitarbeitern für ihren Einsatz in den vergangenen vier Jahrzehnten bedankte.

Dank ging auch an die Herzogenburger Wirtschaft, die die Warenpreise zur Verfügung gestellt hatte.