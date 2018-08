Was im Herbst 2015 im ehemaligen Biomin-Büro in Oberndorf begonnen hatte, fand am vergangenen Mittwoch sein endgültiges Ende. Die letzten vier Jugendlichen verließen das Haus und übersiedeln nach St. Pölten, wo die Caritas eine Wohnung angemietet hat. Bei einem gemeinsamen Abschiedsfest kamen viele ehemalige Bewohner, die in den vergangenen Monaten auf Orte in ganz NÖ aufgeteilt worden waren, und ehrenamtliche Mitarbeiter, um einander noch einmal zu treffen und die Vergangenheit Revue passieren zu lassen.

Caritas übernahm im Dezember 2016

„Vieles ist sehr gut gelaufen“, sagte Marianne Weigl von der Caritas St. Pölten, rückblickend auf Dezember 2016, als die Caritas die Betreuung der damals rund 90 Flüchtlinge von Herbert Eders SLC-Europe übernommen hat. Es war das mit Abstand größte Flüchtlingsquartier in der Region und es gab natürlich ab und zu Reibereien unter den hier lebenden Jugendlichen. Doch alles kein Vergleich zur Vor-Caritas-Ära, als es praktisch regelmäßig Polizei- und Rettungseinsätze gab. Negativer Höhepunkt: Ein in Oberndorf untergebrachter Afghane vergewaltigte in einem WC am Wiener Praterstern eine türkische Austauschstudentin brutal und kassierte eine hohe Haftstrafe.

Mit der Übernahme der Betreuung durch die Caritas wurde es schlagartig ruhig. Einige Flüchtlinge haben die Zeit irgendwie mit Spielen verbracht, andere haben zusätzlich Deutschkurse besucht, um sich leichter zu integrieren oder sind einem Sportverein beigetreten. Manchen Jugendlichen sah man – und sieht man es jetzt noch immer an –, wie unglücklich sie sind, manche nahmen es lockerer, aber die meisten von ihnen sprachen nicht gerne über die Vergangenheit.

Betreut wurden die Jugendlichen aus Afghanistan anfangs von neun Personen. Zuletzt waren es noch sechs Betreuer, sodass rund um die Uhr immer jemand anwesend war, der half, den Tagesablauf zu organisieren, ihnen beim Einkaufen unter die Arme griff und ihnen beim Kochen zur Hand ging, denn kochen, waschen, bügeln und zusammenräumen mussten die Jugendlichen.

„Keine Menschen, sondern nur eine Ware“[

Viele sind noch immer traumatisiert, ihre Eltern sind umgebracht worden oder auf andere Weise umgekommen und ihre Schulen wurden niedergebrannt. Bei der monatelangen Flucht pferchten sie die Schlepper oft in Auto-Kofferräume ein und viele Tage gab es keine Nahrung. Ein Flüchtling erzählte: „Als sie uns das ganze Geld abgenommen und uns mit dem Boot auf das Meer hinausgestoßen haben, da wurde mir bewusst, dass wir für diese Leute keine Menschen, sondern nur eine Ware sind.“

Während sich einige Stadtbewohner ehrenamtlich sehr stark engagierten, auch für Bürgermeister Franz Zwicker hatten sich die Wogen bald geglättet, wurde den „Fremden“ von zahlreichen Herzogenburgern nicht unbedingt ein gastfreundliches Gesicht gezeigt. Das war in anderen Städten nicht anders. Nun ist alles Geschichte – und viele Herzogenburger hoffen, dass es auch Geschichte bleibt. Die Herausforderung der Integration wird sich aber auch in Zukunft stellen.