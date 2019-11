Eine hitzige Diskussion gab es kürzlich in Schnurrers TimeOut-Sportsbar zwischen den Geschäftsinhabern in der St. Pöltner Straße: Thema war die Baustelle, die einen Monat länger dauerte als ursprünglich geplant. Einige Betriebe seien finanziell akut gefährdet sind, sollte die Baustelle im kommenden Jahr, wo dann die Oberflächengestaltung am Programm steht, ebenso lange dauern.

Alex Erber Steuerzahler, bitte zur Kasse?

Viele Unternehmen fordern von der Gemeinde daher eine finanzielle Unterstützung für alle Betriebe in der St. Pöltner Straße. Ein weiterer Wunsch ist es, dass die Gemeinde monatlich in der NÖN Werbung für die Betriebe schaltet – natürlich auf ihre Kosten.

„Alle Geschäfte haben geöffnet“

Für 2020 wünschen sich die betroffenen Geschäftsleute, dass seitens der Gemeinde auf alle Fälle eine bessere Kommunikation stattfinden soll, überdies eine laufende Information. Auch müssten alle Möglichkeiten der Arbeitszeiten ausgenützt, es sollte auch an den Freitagen und auch an den Samstagen gearbeitet werden. Außerdem will man, dass am Straßenanfang ein großes Transparent angebracht wird. Aufschrift: „Alle Geschäfte haben geöffnet“, denn die kleine Kopie, die heuer dort hing, sei untergegangen.

Johannes Kiesl vom Städtischen Bauamt weist im NÖN-Gespräch darauf hin, dass nicht die Stadtgemeinde, sondern mehrere Faktoren Urheber der rund vierwöchigen Verlängerung der Straßenbauarbeiten seien. So hieß es etwa seitens der EVN zu Beginn, dass vier Anschlüsse ausgetauscht werden müssten.

Kiesl: „Es stellte sich heraus, dass es letztendlich 32 Anschlüsse waren.“

Und das trug natürlich wesentlich dazu bei, dass die Arbeiten in die Verlängerung gingen.

Die Meinungen der Geschäftsinhaber sind nicht einheitlich, sondern unterschiedlich. Katharina Angerer verzeichnete in ihrer Palmers-Filiale rund 50 Prozent Geschäftsrückgang während der Bauarbeiten: „Das ist schon heftig!“

Walter Kaiblinger, Inhaber von Waro-Schrauben, verbuchte einen großen Geschäftsrückgang: „Ich weiß derzeit nicht genau, wie ich diesen ausgleichen soll.

„Was sein muss, muss sein“

Nicht ganz so eng sieht es die Familie Figl, die die Farbenhandlung am Beginn der Straße betreibt: „Wir wollen keine Forderungen an die Gemeinde stellen, da die Straßensanierung notwendig war und wir die ganzen Unannehmlichkeiten selbstverständlich einsehen. Was sein muss, muss sein. Außerdem ist die Stadtgemeinde ein guter Kunde, worüber wir sehr dankbar sind. Natürlich haben auch wir Umsatzeinbußen zu verzeichnen, die aber nicht zur Gänze auf die Sanierung zurückzuführen sind. Ein Teil ist sicherlich auch dadurch entstanden, dass das Frühjahr wetterbedingt schlecht war. Das hat die ganze Farben-Branche zu spüren bekommen.“