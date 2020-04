Nicht nur in der St. Pöltner Straße wird eifrig gearbeitet: In der Einöder Ortsstraße haben Sanierungsarbeiten an der städtischen Wasserversorgung begonnen. Die EVN nützt die Arbeiten der Stadtgemeinde, um ihre Gasleitung zu erneuern.

Der Zeitplan ist ambitioniert, die Baustelle soll in etwa vier Monaten beendet werden können.

In den nächsten Wochen rechnen die Verantwortlichen noch mit einer Verkehrsberuhigung, daher sollte die Beeinträchtigung geringer sein.

Für Anrainer ist die Zu- beziehungsweise Durchfahrt möglich. Im ersten Monat erfolgt eine Umleitung über die Schlossfeldgasse, danach ist ein Befahren im Baustellenbereich möglich. „Auswärtige Auto- beziehungsweise Lkw-Lenker werden gebeten, die Umleitungsstrecke über die Einöder Ortsstraße und Herzogenburg zu nutzen“, erklärt Dominik Neuhold von der Stadtamtsdirektion.

Die ÖBB-Postbus GmbH hat mitgeteilt, dass die Strecke für Linienbusse auch während der Bauarbeiten befahrbar ist. Während der Coronakrise sollten allenfalls geänderte Fahrpläne allerdings beachtet werden.