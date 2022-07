Beton-Kunst in Perfektion

Werbung

Kürzlich präsentierte das dynamische Frauenduo Katrin Braun und Manuela Freunberger – kurz „Kama“ – seine Betonkunstwerke beim Heurigenwirten Nagl in Oberhameten.

Als Künstlerinnen bringen sie den ansonsten so harten und schroffen Beton mit Naturmaterialien in Einklang und stellen in liebevoller Handarbeit unübersehbare Unikate her. Vor mehr als zwei Jahren war das Duo auf der Suche nach einem Hobby zum Ausgleich des beruflichen Alltags. Dann kam der Lockdown, die Ideen wurden immer mehr und es wurde viel produziert, denn die Zeit war plötzlich vorhanden.

Jedes Werk ist ein Unikat

Braun und Freunberger wollten ihre tollen Erlebnisse der Öffentlichkeit präsentieren, doch die meisten Wochenmärkte waren ja abgesagt. Nach einer Ausstellung im Donaurestaurant in Traismauer kam die Sache so richtig ins Rollen und sie wurden in der Szene bekannt. Erst kürzlich waren die Künstlerinnen wieder im Donaurestaurant und bei verschiedenen Heurigen mit ihren Werken vertreten.

Jetzt kann man ihre Designs, jedes ist in seiner Art zu 100 Prozent Handmade, für den In- und Outdoor-Bereich geeignet und gleichzeitig auch ein Unikat, in der Bahngasse 8 beim Stammer-Haus oder auch im Schaufenster der ÖVP-Kanzlei am Rathausplatz bewundern. Nähere Informationen: 0680/2197060.

