Die San Real Bau GmbH – Eigentümer ist Erich Erber, Gründer und Haupteigentümer der Erber AG – errichtet in der Fundgasse in Oberndorf/Ebene – zwischen der S-33-Abfahrt Herzogenburg Süd und der bereits auf St. Pöltner Gebiet liegenden Tiroler Straße, einen Gewerbepark, den „BusinesS 33“. In der Vorwoche fand die feierliche Grundsteinlegung statt.

Auf einer Arbeitsfläche von rund 35.000 Quadratmetern entstehen dort in den nächsten Monaten 48 arbeitsplatztaugliche Hallen in verschiedenen Größen und ein Bürogebäude mit 800 Quadratmetern. Bis August nächsten Jahres sollen die ersten 19 Hallen mit einer Gesamthallenfläche von 3.245 Quadratmetern und das zweigeschoßige Bürogebäude fertiggestellt sein.

Auch Standort in Getzersdorf war Thema

Eigentlich war ja angedacht, den Gewerbepark eventuell in der Nähe des Erber-Group-Campus zu errichten, der im Mai 2015 in Getzersdorf eröffnet wurde, so der Firmenchef der Erber AG, die 2017 als bestes NÖ Familienunternehmen ausgezeichnet wurde, aber nach Überlegungen, Diskussionen, Bodengutachten und Umwidmungen hat man sich doch für diesen Platz hier entschlossen.

Landesrätin Petra Bohuslav betonte in ihrer Ansprache: „Es ist nicht selbstverständlich, so ein klares Bekenntnis zu NÖ zu zeigen, wo Ihnen die ganze Welt offen steht. Darum geht der Dank des Landes heute an Sie, wir sind alle sehr stolz darauf.“

Vizebürgermeister Christoph Artner gratulierte nicht nur zur soliden Basis und zum Fundament, sondern auch zur gut durchdachten Planung, die dahintersteht. Und Propst Maximilian Fürnsinn bestaunte die interessante Entwicklung – am 1. Jänner 1983 hatte die Erich Erber KG mit drei Mitarbeitern ihre Tore in einem angemieteten Lager in Pottenbrunn eröffnet – und sprach seine Gratulation aus. „Im Letzten gibt es ja einen anderen, der das alles gibt, aber danke, dass Sie es auf diese Weise zum Ausdruck bringen. Ich wünsche Ihnen und ihren Mitarbeitern Gottes Segen“, so der Propst, der abschließend alle Anwesenden und den künftigen Gewerbepark segnete.

Die Rechtsform Kommanditgesellschaft, angewendet von Erich und Margarete Erber, war in den 80er-Jahren ein wichtiger Garant für die Bank. Diese wäre sonst nicht bereit gewesen, Geld für dieses Start-up zu verleihen. Darüber hinaus wanderten auch sämtliche private Ersparnisse in das neu gegründete Unternehmen. Heute umfasst die Erber Group mehr als 50 Tochtergesellschaften auf allen Kontinenten.

Vor diesem Unterfangen hatte Erich Erber – heute informell als Erich in der gesamten Gruppe bekannt – als Sales Manager für die größte Futtermittelzusatzstoff- und Vitamin-Premix-Vertriebsgesellschaft in Österreich und Teilen Mitteleuropas gearbeitet. Inspiriert von einem guten Freund, brachte Erich die neue Vitamin-Mineral-Vormischungslinie „Biomin“ auf den Markt. Dies war der weltweit erste natürliche Wachstumsförderer in Futtermitteln, denn zuvor wurden dafür Antibiotika verwendet.