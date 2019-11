Wenn nicht noch ein Wunder geschieht, dann ist eine „Institution“, wie das Cafe-Restaurant „Zeitlos“ in der Kremser Straße von seinen Besuchern oft bezeichnet wird, ab 1. Jänner 2020 Geschichte.

„Hundertprozentig ist noch nichts entschieden. Wir sind seit September auf einer Nachfolgersuche, denn ich möchte nach beinahe 50 Arbeitsjahren und davon 25 Jahre Zeitlos-Gastronomie im kommenden Jahr in Pension gehen. Es gibt zwar einige Interessenten, aber es ist einfach nicht leicht, den Richtigen zu finden“, so Pächter Leopold „Fili“ Bertl, der stark an gesundheitlichen Problemen leidet und keine Angst hat, einen Pensionsschock zu bekommen, im Gespräch mit der NÖN.

„Ohne meine Gattin Eveline wäre das alles nicht machbar gewesen.“ Leopold „Fili“ Bertl weiß, dass hinter jedem Mann eine starke Frau steht.

Bertl, der das Sportgeschäft ein Stückchen oberhalb des einstigen Gasthauses „Zum weißen Rössl“ in der Kremser Straße betrieb, ist dort vor einem Vierteljahrhundert jeden Tag vorbeigegangen. Als das Gasthaus bereits ein Jahr leer stand, dachte er sich, da könnte man daraus etwas machen. Schließlich war es der geheime Wunsch seiner jetzigen Gattin Eveline, einmal ein „kleines, eigenes Kaffeehaus“ zu besitzen. Und so verhandelte er mit der damaligen Besitzerin Rosa Rausch. Sie war nicht begeistert, dass ihr „Rössl“ einen neuen Namen bekommen soll, denn Bertl wollte seinem Lokal mit „Zeitlos“ unbedingt einen neuen Touch geben, aber schließlich war sie doch einverstanden.

Das Lokal wurde umgebaut und er hat in dieses für ihn fremde Haus sehr viel Zeit und Geld investiert. Die Eröffnung war ein voller Erfolg und das „Zeitlos“ wurde im Laufe der Jahre zu der anfangs bezeichneten Institution. Und wenn nicht Eveline gewesen wäre, die eigentlich gelernte Zuckerbäckerin ist, wäre das „Zeitlos“ weder entstanden, noch wäre es dank der guten und emsigen Köchin zu dem geworden, was es heute ist.

Doch das „Zeitlos“ blieb nicht der einzige Standort, Bertl eröffnete gemeinsam mit seiner Gattin auch den Eissalon und in Oberösterreich, wo er bereits einen Skiverleih hatte, noch eine Schirmbar, die in weiterer Folge jeweils im Sommer nach Herzogenburg am Rathausplatz übersiedelt – und zu guter Letzt das „Steak House“ in der St. Pöltner Straße, wo einst der Stadtheurige Groiss residierte.

„Riesenverlust in sechsstelliger Höhe“

Außerdem betätigte er sich als Veranstalter und Organisator diverser Events. So wurde 1994 das Kremser-Straßenfest erstmals konzipiert und im Jahr darauf startete Bertl gemeinsam mit dem Herzogenburger Travestiekünstler Sascha Rier das erste Fest am Rathausplatz; woraus sich in weiterer Folge das Herzogenburger Stadtfest entwickelt hat. „Alle, die Vereine, die damals auf meine Einladung hin mitgemacht haben, sind noch heute dabei“, freut sich Fili Bertl.

„Wir – ohne Eveline wäre das alles nicht machbar gewesen, so Fili Bertl – hatten es nicht immer leicht. Denn in der Zeit, als der Rathausplatz um- und das Rathaus neu gebaut und dazwischen noch die Kremser Straße gesperrt wurde, hatte ich einen Riesenverlust, den ich guten Gewissens als sechsstellig bezeichnen kann, aber von einer finanziellen Entschädigung war nie die Rede. Im Gegenteil, die Antwort war ,Da hast du eben Pech gehabt‘.“

Außerdem ärgere es ihn ein bisschen, dass es die Gemeinde nie geschafft habe, trotz oftmaliger Zusagen und Vertröstungen, hier eine öffentliche Toilette zu etablieren. „Mein ,Zeitlos’ musste als WC herhalten für unzählige Leute, die noch nie im Lokal waren. Klopapierrollen sind mitgenommen und Bewegungsmelder abmontiert worden. Dies sind ebenso Gründe wie die gesetzlichen Auflagen und die überbordenden Reglementierungen, die die Gastronomie in den vergangenen Jahren kontinuierlich ,unlustiger‘ machen. Eine gewisse Lust und ein wenig Spaß sollte bei jedem Job dabei sein. Auch darum möchte ich mich aus dem Gewerbe zurückziehen, denn die Zufriedenheit ist ein wichtiger Faktor im Leben geworden“, so Bertl.

Er hat zwar in Tochter Anja eine würdige Nachfolgerin gefunde, will ihr aber neben dem Steak House, dem Eissalon und der Schirmbar nicht auch noch das ,Zeitlos‘ aufbürden, denn „sie hat auch eine junge Familie und man darf vor lauter Arbeit nicht ganz auf das Leben vergessen.“

Fili Bertls Ziel ist nicht das gänzliche Weglegen der Arbeit, das widerspricht seiner Natur. Er möchte einfach leiser treten.