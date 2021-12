Dank des Bürgermeisters an Standbetreiber des Bauernmarktes

Eine Institution, die aus der Innenstadt nicht mehr wegzudenken ist, ist der samstägige Bauernmarkt am Rathausplatz. In der Vorwoche ging er feiertagsbedingt bereits am Donnerstag über die Bühne.

Jedes Wochenende bieten schon viele Jahre heimische Bauern sowie Familien und Idealisten Produkte aus der Region an – und da das Interesse an natürlichen Produkten sich in den vergangenen Jahren deutlich gesteigert hat, ist auch der Erfolg des Bauernmarktes ungebrochen. Zum Jahresende kam auch Bürgermeister Christoph Artner vorbei. Er beteiligte sich an der Lotterie, bei der man einige Bauernmarkt-Schmankerl gewinnen konnte und dankte allen Standlern, die das ganze Jahr über bei Wind und Wetter da sind und das Innenstadtleben bereichern.