Bei einem Treffen von Vertretern der Firma Messer und der Stadtgemeinde könnte ein Durchbruch in Sachen Grundstücks-Rochade erzielt worden. „Könnte“ deshalb, weil es zwar eine gemeinsame Absichtserklärung gibt, beiderseits allerdings noch „Hausaufgaben“ zu erledigen sind.

Wie ausführlich berichtet, haben Modernisierungsschritte des Unternehmens dazu geführt, dass das derzeitige Areal in der Oberndorfer Ortsstraße nicht mehr in vollem Umfang benötigt wird. Eine Lösung hat die Stadtgemeinde angeboten, der Betrieb könnte in die Handelsstraße (DHL-Nähe) übersiedeln. Im Gegenzug erwirbt die Stadt das derzeitige Areal.

Was sind nun die „Hausaufgaben“? Die Firma müsse, so SP-Bürgermeister Christoph Artner, diese Absichtserklärung von der Konzernspitze absegnen lassen. Ein möglicher Ankauf durch die Stadtgemeinde bedürfe eines Gemeinderatsbeschlusses und einer aufsichtsbehördlichen Genehmigung, zumal es sich beim Erwerb des rund vier Hektar großen Areals um eine Investition in der Größenordnung von rund 2,2 Millionen Euro handelt.

Grober Fahrplan steht

Artner erwartet angesichts der guten Bonität Herzogenburgs hier keinen Widerstand. „Der grobe Fahrplan steht jedenfalls“, erklärt der Stadtchef.

Das Interesse am Erwerb des Messer-Areals ist groß, zumal es schon Pläne für die Verwertung gibt. Der Bauhof soll dort angesiedelt werden, auch eine Halle für den Kleintierzuchtverein hätte dort Platz. Und nicht zuletzt auch ein gemeinsames Haus für die Feuerwehren Herzogenburg-Stadt und Oberndorf/Ebene, falls sie sich fusionieren. „Ob dies erfolgen wird, steht noch in den Sternen. Warten wir das 150-Jahr-Jubiläum der Stadtfeuerwehr am 4. Mai ab, ich bin guter Dinge, dass wir einen gemeinsamen Weg finden, wo wir auf eine Lösung zusteuern.“