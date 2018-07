Für allgemeine Heiterkeit hat „Blüh“-Mandatar Hermann Feiwickl im Zuge der jüngsten Sitzung des Gemeinderates gesorgt. Er bedauerte in seinen Ausführungen den schlechten Zustand des Asphalts am Auring, speziell vom EVN-Kasten bis zum Volksheim: „Kann man da Abhilfe schaffen“, ersuchte er die Gemeindeführung rund um SP-Bürgermeister Franz Zwicker, SP-Vizebürgermeister Christoph Artner und Stadtamtsdirektor Kurt Schirmer.

Dieser klärte lächelnd auf: „Die Straße ist bereits abgefräst und wird in den kommenden Tagen asphaltiert.“

Der staunende Feiwickl antwortete: „Entschuldigung, das habe ich nicht gewusst, denn ich war in den vergangenen Tagen in Deutschland und bin heute noch nicht am Auring vorbeigekommen.“ Das Ausbesserungsvorhaben ist bereits in die Tat umgesetzt worden: In der Vorwoche wurde der Abschnitt vom Spielplatz bis zum Ende des Sportplatzes im Norden asphaltiert.