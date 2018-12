„Eierschachtel war noch ein eher freundlicher Ausdruck!“ Bürgermeister Christoph Artner schmunzelt, wenn er an erste Reaktionen aus der Bevölkerung das neue Rathaus betreffend denkt. Denn die Meinungen, was das Erscheinungsbild anbelangt, waren und sind geteilt. Einhellig hingegen war die Meinung der Jury für den „German Design Award“: Der Rathaus-Neubau wurde ausgezeichnet. Seine Protagonisten werden den Preis am 8. Februar am Eröffnungstag der Messe „Ambiente“ in Frankfurt/Main entgegennehmen.

Architekt Richard Zeitlhuber war überrascht, als er in der Vorwoche von der Auszeichnung aus Deutschland erfuhr: „Das ist wirklich eine große Anerkennung!“

Im Rahmen des „German Design Awards“ wurden Lukas und Fritz Göbl vom Kremser Architekturbüro Göbl, die das Objekt eingereicht hatten, sowie der Herzogenburger Architekt, die gemeinsam das neue Rathaus entworfen haben, in der Kategorie „Special Mention“ (Besondere Erwähnung) ausgezeichnet.

„Rat für Formgebung“ vergibt den Award

Was ist der „German Design Award“? Es handelt sich um einen internationalen Premiumpreis. Er zeichnet innovative Produkte und Projekte, ihre Hersteller und Gestalter aus, die sowohl in der deutschen als auch in der internationalen Designlandschaft wegweisend sind. Dies garantiert eine hochkarätig besetzte, internationale Jury. Der „German Design Award“ entdeckt und präsentiert einzigartige Gestaltungstrends: Der Wettbewerb bringt die designorientierte Wirtschaft voran.

Vergeben wird der „German Design Award“ vom Rat für Formgebung, der deutschen Marken- und Designinstanz. Sein Auftrag von höchster Stelle lautet, das deutsche Designgeschehen zu repräsentieren.

1953 auf Initiative des Deutschen Bundestages als Stiftung gegründet, unterstützt er die Wirtschaft dabei, konsequent Markenmehrwert durch Design zu erzielen. Das macht den Rat für Formgebung zu einem der weltweit führenden Kompetenzzentren für Kommunikation und Markenführung im Bereich Design.

Zum exklusiven Netzwerk der Stiftungsmitglieder gehören neben Wirtschaftsverbänden und Institutionen insbesondere die Inhalte und Markenlenker namhafter Unternehmen.

„Der Entwurf reagiert subtil auf die Gebäudehöhen der Umgebung und leistet einen baukulturellen Beitrag zur Gegenwartsarchitektur"

In der Beschreibung für das Herzogenburger Rat- und Ärztehaus ist explizit und ausführlich zu lesen: „Der Entwurf reagiert subtil auf die Gebäudehöhen der Umgebung und leistet einen baukulturellen Beitrag zur Gegenwartsarchitektur. Der Eingang ist barrierefrei vom Rathausplatz aus zugängig und führt in eine lichtdurchflutete Halle, von der neben Amtsräumlichkeiten auch, dank des transparenten Stegs, Arztpraxen erschlossen werden. Das Rathaus mitsamt der Dachschräge ist umgeben von einer Vorhangfassade aus Aluminium mit einer dreidimensionalen topografischen Struktur.“

Und die Jurybegründung für die Auszeichnung lautet: „Indem das Gebäude hinsichtlich Volumen und Höhe an die benachbarten Gebäude angeglichen wurde, fügt es sich perfekt in die bauliche Umgebung ein, obgleich es sich durch seine überaus moderne Anmutung optisch stark unterscheidet, was durch die interessante Textur der Fassade noch verstärkt wird.“

Stadtchef gratuliert den Preisträgern

Bürgermeister Christoph Artner: „Auch mich freut diese Auszeichnung, ich gratuliere Richard Zeitlhuber, Lukas und Fritz Göbl sehr herzlich.“