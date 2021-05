Wir starten in die Sommersaison – und wir freuen uns darauf“, so lautet der einhellige Tenor aller Gastronomiebetriebe in der Stiftsstadt. Das zeigen auch die Ankündigungen im Internet, wo im Vorfeld der Öffnung schon intensiv um die Gäste geworben wurde.

Während sich noch vor einigen Tagen Anja Bertl, Chefin vom „Beef & Burger“, nicht ganz sicher war, ob sich die Öffnung der Schirmbar bis zum 19. Mai ausgehen wird, zeigten die Bemühungen doch, dass es möglich war.

„Für Wochenmarkt darf es nicht zu eng werden“

Denn vergangenen Freitag am späten Nachmittag fuhr der Tieflader mit dem Schirm an – und einige Stunden später war er bereits aufgestellt. Die Angst, dass der Platz für die Tische nicht reichen würde, da ja wegen der Corona-Vorschriften der Abstand zwischen den Tischen größer sein muss, wurde von Bürgermeister Christoph Artner entkräftet: „Es ist Platz genug, die Betreiber der Schirmbar müssen nur darauf achten, dass es für den Wochenmarkt und seinen Besuchern an den Samstagen nicht zu eng wird.“

Mehr Kapazität hat sich auch das Café „La Strada“ gewünscht.

Dort ist die Situation jedoch ein bisschen komplizierter: „Links und rechts vom Schanigarten gibt Hauseinfahrten beziehungsweise Hauseingänge“, weiß der Stadtchef. Möglicherweise könnten Gespräche mit den Besitzern der Häuser in eine vernünftige Lösung für alle Beteiligen münden.

Doch nicht nur die klassische Gastronomie, auch die Heurigenwirte freuen sich über das Comeback.

„Da können wir schon Abstand halten, da bis ich Optimist“

Einer davon ist Peter Hinterleitner in der St. Andräer Birkengasse, der genau am 19. Mai aufsperrt: „Das ist natürlich purer Zufall, denn als wir im August vergangenen Jahres unseren nächsten Eröffnungstermin eintragen mussten, wusste natürlich noch niemand, dass es gerade am 19. Mai wieder möglich sein wird, den Heurigen aufzusperren“, schmunzelt Hinterleitner. Er kennt keinen Platzmangel, denn im Hof mit der überdachten Terrasse ist Platz für 110 Gäste und im klimatisierten Lokal für weitere 52.

„Da können wir schon Abstand halten, da bis ich Optimist“, so der Heurigenwirt, der sich auch an die Vorschriften hält: „Kontrolliert wird, was erforderlich ist.“