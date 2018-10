„Wenn sich ein Ideenfinder und zwei Künstler zusammentun und etwas planen, dann kann nur etwas Besonderes herauskommen. So geschehen am Herzogenburger Rathausplatz, wo ,Charlys Winterlandschaft‘ eröffnet wurde“, schrieb die NÖN in ihrer Ausgabe von Anfang Dezember 2014. Dank einiger Sponsoren ist es Charly Hacker gemeinsam mit Frajo Lassé und Andrea Mahrl gelungen, ein Highlight zur Weihnachtszeit auf den Rathausplatz zu zaubern, das bei der Bevölkerung gut angenommen wurde und bei dem es sogar lebende Schafe zu bestaunen gab.

Highlight zur Wiechnachtszeit

Seither war „Charlys Winterlandschaft“ jedes Jahr in der Adventzeit bis in das neue Jahr hinein am Rathausplatz vertreten und sorgte im Winter für die Innenstadtbelebung, die zu dieser Zeit ja eher schwach ist.

Heuer wollte er eigentlich eine Pause einlegen, denn es fehlen helfende Hände – sie haben in dieser Zeit einen Operationstermin – und sein Sohn macht den Führerschein, da muss er öfter als Chauffeur einspringen.

Doch dann hat ihn Martin Nentwich von der Gartenwerkstatt angesprochen, ob er in der Adventzeit nicht eine etwas andere „Winterlandschaft“ auf seinem Gelände in der Wiener Straße etablieren will – und Hacker war nach kurzer Überlegung damit einverstanden. Es ist ein Win-Win-Deal, bei dem beide Seiten profitieren: Nentwich belebt seinen Standort – und Hacker profitiert mit seiner Schmankerlhütte von den Stammgästen, die zu dieser Zeit ihre Advent- und Weihnachts-Deko dort kaufen.

Als Platz ist der schöne, frisch angelegte Rasen vorgesehen, wo im kommenden Jahr ein Schaugarten hinkommen soll, der bietet genug Platz für einen größeren Besucheransturm. Nentwich will diesen Platz auch beim Höfefest im kommenden Jahr sowie bei Frühjahrs- und Herbstevents zur Verfügung stellen.

Eröffnung erfolgt am 9. November

Start von Charlys Winterlandschaft in der Gartenwerkstatt Nentwich ist am Freitag, 9. November, mit Reini Dorsch und Band, geöffnet ist bis 2. Dezember von Donnerstag bis Sonntag, jeweils von 10 bis 20 Uhr mit den gewohnten Schmankerln und Getränken.