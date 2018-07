Da staunte Yeliz Özdemir vom erst kürzlich neu eröffneten Restaurant „Endo“ am Rathausplatz nicht schlecht, als sie Dienstag vergangener Woche ihre Wäsche aus einem St. Pöltner Waschsalon abholen wollte: Die Wäsche war wie vom Erdboden verschluckt.

„Ich gab die Wäsche – 23 Tischtücher, Geschirr- und Poliertücher sowie zwölf T-Shirts in die Maschine und nach dem Waschvorgang in den Trockner. Da die Trocknung doch etwas längere Zeit in Anspruch nimmt, ging ich inzwischen zum Einkaufen. Als ich dann gegen 19 Uhr kam, um die Wäsche aus dem Trockner zu nehmen, war dieser leer. Ich dachte natürlich, der Angestellte hätte die Wäsche herausgenommen und in den Korb gegeben, der daneben steht, aber dieser war leer“, so Yeliz Özdemir, die das Ganze natürlich gleich bei der Geschäftsleitung meldete.

Videoüberwachung hielt Diebstahl fest

Bei der Kontrolle der Video-Überwachung sah man, dass ein Zufall oder Irrtum ausgeschlossen werden kann. Zwei Paare, die auch dort gewaschen hatten, nahmen ihre Wäsche aus dem Trockner, legten sie feinsäuberlich zusammen und packten auch die Restaurant-Wäsche ein.

„Ich frage mich, wer etwas mit unseren T-Shirts anfängt, da diese ja am Rücken unser Logo, den Schriftzug und die Telefonnummer tragen“, so Restaurantchef Aysel Ender. „Die Wäsche war ja fast neu, erst 15 Tage gebraucht. Leider übernimmt hier keine Versicherung den Schaden, denn der Salon ist nur auf Beschädigung der Wäsche durch Maschinenschaden versichert – und unsere auch nicht, da es ja nicht in unserem Haus passiert ist“, so Ender, der natürlich hofft, dass die Diebe, die ja auf den Videoaufnahmen sehr gut zu erkennen sind, gefasst werden.