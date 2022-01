Direktoren über viertes Schulsemester: „Stressig und ärgerlich“

Abgesehen von vereinzelten Covid-Fällen stellt sich die Situation an der Mittelschule in Herzogenburg relativ ruhg dar. Direktorin Martina Teufl: „Alle Klassen sind anwesend, Schüler, die zu Hause sind, werden – wenn sie nicht wirklich richtig krank sind – sofort über Teams dem Unterricht zugefügt und versäumen so nichts. Die Schule ist zurzeit in der Sicherheitsstufe, das heißt: Schulveranstaltungen dürfen nicht stattfinden, alle Personen im Schulhaus müssen überall Masken tragen.“

Für alle Beteiligten sei es mühsam, jeden Tag in der Früh zu testen. Und da ist das landesweite Problem mit den PCR-Tests: „Die Auswertungen kommen irgendwann und nicht vollständig“, klagt Teufl.

Dennoch versuche man, den Schülern unter den gegebenen Umständen so viel Normalität wie möglich zu vermitteln.

Von turbulenten Zeiten für Schüler, Eltern und Pädagogen berichtet auch Bernhard Moser, Direktor der Volksschulen Herzogenburg, St. Andrä und Inzersdorf-Getzersdorf: „Viele Sachen sind nicht planbar oder ändern sich sehr rasch, man hat keine Ahnung, was in der nächsten Woche – oder schon am nächsten Tag – passiert.“

Die Corona-Tests würden zwar Sicherheit geben: „Die Umstellung der PCR-Tests verlief aber nicht glücklich.“

Vieles, was Schule ausmache – wie Schulausflüge, Theaterfahrten oder auch nur gemeinsames Singen – könne zur Zeit nicht umgesetzt werden. Das ist für alle Betroffenen stressig und ärgerlich, aber natürlich hoffen wir, dass wieder Normalität einkehrt“, so Bernhard Moser.

„Wir können uns glücklich schätzen, dass die Eltern äußerst kooperativ sind und sehr gut mit der Schule zusammenarbeiten, um die Situation für die Schüler so erträglich wie möglich zu machen. Natürlich merkt man vor allem die psychische Belastung – sowohl bei den Schülern, als auch bei den Lehrpersonen. Es finden immer wieder Gespräche mit Eltern, Beratungslehrerin sowie unserer Schülerberaterin statt, da vor allem die sozialen Einschränkungen für die Jugendlichen nicht einfach sind“, schildert Jürgen Selinger, Leiter der Polytechnischen Schule.

Das Arbeitspensum der Pädagogen sei enorm, denn zur pädagogischen Betreuung (Arbeitspakete und Onlinebetreuung für Schüler zu Hause, Schüler-/Elterngespräche, Unterstützung bei der Lehrstellensuche oder bei Bewerbungsmaterialien) komme die administrative Belastung hinzu, die immer mehr zunehme.

„Schüler sind ausgelaugt und teilweise demotiviert“

Selinger: „Der Schulbetrieb ist derzeit natürlich auf die Krise ausgerichtet und die Schüler haben sich an die ständigen Tests gewöhnt, trotzdem ist aufgrund der psychischen Belastung und der Begleitumstände das Leistungsniveau mit Sicherheit gesunken. Sie sind aufgrund der fast zweijährigen Krise ausgelaugt, teilweise demotiviert und nicht mehr so leistungsfähig.“

Hier versuchen die Pädagogen, durch individuelle Gespräche mit den Schülern und Eltern sowie zusätzlicher Förderkonzepte Lösungen zu finden, um die Jugendlichen so gut wie möglich zu betreuen.

Und es gibt immer wieder Probleme mit PCR-Testergebnissen: „Sie werden gar nicht oder verspätet an die Schulen rückgemeldet. Wir führen zusätzliche Antigentests durch, um die Sicherheit der Schüler und jene des Personals so gut wie möglich zu gewährleisten.“

Er wagt keine Prognose für die nähere Zukunft: „Ich wünsche mir nur, dass der gesellschaftliche Zusammenhalt in der Bevölkerung wieder gestärkt wird und das Miteinander in den Vordergrund rückt.“

