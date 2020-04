Daniel Hübl ist geübt im Fliegen von Drohnen, oder - wie es fachsprachlich heißt - Multikoptern. Wer jetzt an Fun-Sport und auch fliegende Schnappschuss-Fotografie denkt, liegt jedoch falsch. Denn der ehrgeizige Jungunternehmer hat sein Start-Up nicht im Freizeitsektor positioniert. Seine Zielgruppe sind Landwirte, Forstwirte und Weinbauern, die ihre Erträge mit seiner Hilfe steigern können.

„Das Erfolgsrezept ist einfach und basiert darauf, dass einige Aufgaben in der Landwirtschaft von der Luft aus besser und viel schneller erledigt werden können als vom Boden“, erklärt der 20-Jährige, der derzeit an der Fachhochschule Krems „Unternehmensführung und E-Business-Management“ studiert.

Im Vordergrund stehen erprobte Anwendungen wie die biologische Schädlingsbekämpfung, die einen großen wirtschaftlichen Nutzen bringt. Aber es werden auch laufend neue Ideen geboren und nützliche Methoden entwickelt. „Mit den aus der Luft gewonnenen Bildern und Daten kann man vieles ableiten und entsprechende Maßnahmen am Boden setzen“, weiß Daniel Hübl.

Hierzulande ist die Digitalisierung in der Landwirtschaft noch sehr unterschiedlich ausgeprägt und bietet in einigen Bereichen echtes Verbesserungs- und Einsparungspotenzial. Hübl: „Man muss nur wissen, welche Anwendungen Sinn machen und das nötige technische Equipment und Know-how haben. Was für ihre Kultur gut ist, wissen die Landwirte sehr gut, und um die Technik kümmert sich der Experte.“

Kugeln mit Wespen gegen den Maiszinsler

Mit der biologischen Bekämpfung des Maiszünslers haben Drohnen einen großen Fortschritt und Nutzen erzielt. Der Schädling ist in den vergangenen Jahren zu einem immer größeren Problem geworden. Speziell durch die milden Winter hat er sich stark vermehrt und ausgebreitet. Seine Larven fressen und bohren sich durch die junge Kukuruzpflanze, die dadurch stark geschädigt wird und große Ernteausfälle zur Folge hat. Sein genau auf dieses Problem abzielende Angebot beschreibt der Jungunternehmer so: „Multikopter eignen sich hervorragend zur biologischen Bekämpfung des Maiszünslers aus der Luft, indem sie natürlich abbaubare Kugeln mit Schlupfwespenlarven ausbringen.“

Dabei werden in wenigen Minuten 100 Kugeln pro Hektar in einem vorher programmierten Raster ausgebracht. In jeder Kugel schlummern bis zu 2.200 Schlupfwespen, die dann ausziehen, um die Eier des Maiszünslers zu befallen, sodass sich aus dem Wirts-Ei keine neue Zünslerlarve, sondern ein neuer Nützling entwickelt. Mit dieser biologischen Methode werden große Mengen an chemischen Spritzmittel eingespart, deren Ausbringung noch dazu sehr zeitaufwendig ist und eines hohen Maschineneinsatzes bedarf. Wichtig ist der richtige Zeitpunkt des Flugeinsatzes, da der höchste Effekt während der Eiablage des Maiszünslers im Juni erzielt wird. Deshalb sind die Einsätze und Termine für diese Zeit besonders dicht und bereits im Vorfeld abzustimmen.

Ein weiteres Einsatzgebiet für Drohnen ist das Monitoring von Acker- und Weinbauflächen mit Hilfe von Multispektralkameras. Durch Aufnahmen aus der Luft können Landwirte Rückschlüsse auf den genauen Zustand ihrer Nutzpflanzen ziehen, Ernteprognosen erstellen und Handlungsbedarf aufgrund von Trockenstress oder Schädlingen erkennen. Folglich werden Bewässerung, Schädlingsbekämpfung und Düngung besser auf die Bedürfnisse der Pflanzen abgestimmt. Es können Bereiche gezielt versorgt werden, ohne die gesamte Kultur zu bearbeiten.

Für die Forstwirtschaft wiederum ist das Monitoring von Waldflächen mit Drohnen, die mit High-Tech-Kameras ausgerüstet sind, sehr nützlich. Vor allem, da mit dieser Technologie ein Befall mit Borkenkäfern bereits bei einzelnen Bäumen und somit in einem absoluten Frühstadium festgestellt werden kann. Werden die befallenen Bäume zu diesem Zeitpunkt geschlägert, wird die Ausbreitung des Käfers dezimiert und es lassen sich größere Schäden im Bestand vermeiden.

„Gute Technik muss nicht teuer sein“

„Meine Kunden setzen vor allem aus wirtschaftlichen Gründen auf mich und meine Drohnen“, erläutert Daniel Hübl. Denn gute Technik muss nicht teuer sein: „Weil die Multikopter sehr flink sind, sind die Einsätze schnell erledigt und die Kunden über die geringen Kosten zumeist sogar überrascht.“

Wie kam es zur Spezialisierung des Jungunternehmers in diesem Technologiebereich? „Ein sehr reges Interesse an der rasanten technologischen Entwicklung von Drohnen, die noch lange nicht am Ende ist.“

Der junge Herzogenburger ist übrigens nicht „vorbelastet“: „Die Landwirtschaft ist mein Hobby“, sagt er. Daher findet man ihn auch oft an seinem Bezugspunkt, dem landwirtschaftlichen Betrieb der Oma seiner Freundin in Heinigstetten, einer Katastralgemeinde von Obritzberg-Rust.