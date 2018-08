Er hat es ganz einfach im Blut, denn die ganze Familie ist nach eigenen Angaben „motorsportverseucht“ - und das schlägt auch auf den Nachwuchs durch. Fabian Macher begann mit vier Jahren mit dem Trial-Fahren. Damals ging er noch in den Kindergarten und holte sich mit fünf Jahren den Staatsmeistertitel in seiner Klasse. Jetzt ist Fabian acht Jahre jung, geht in die zweite Klasse Volksschule und befindet sich weiterhin auf Erfolgskurs.

Erst die „Beweisbilder“ überzeugten Mitschüler

„Sogar in München, wo er im vergangenen Jahr unter 13 Fahrern als einziger Österreicher angetreten ist, hat er gewonnen“, erzählt sein Großvater, Peter Macher, der einst selbst mit elf Jahren mit dem Motorsport begonnen hat.

Als Fabian seinen Schulkollegen von seinen Erfolgen berichtete, glaubten sie ihm erst, als er die „Beweisbilder“ mitbrachte.

Fabian hat heuer Anfang des Jahres in der „Weißen Spur“ den Abschluss mit Tagessieg geschafft und ist jetzt in die „Grüne Spur“ gewechselt. In Imst ist er beim ersten Rennen Achter und beim zweiten Rennen Fünfter geworden, in Lehenrotte kam er bereits auf den dritten Platz. „Wir werden sehen, wie es weiter geht, die Saison dauert noch bis September“, so der stolze Opa, zu dem der junge Trial-Fahrer großes Vertrauen hat.

Zu den Fans des jungen Talents zählt auch die „blaue Riege“ aus der Stiftsstadt und Umgebung, die ihm hin und wieder finanzielle Unterstützung angedeihen lässt: „Es ist immer wieder faszinierend, wenn Fabian seine Runden dreht“, sagt Landtagsabgeordneter Erich Königsberger.

Bruder Luca hat es das Quad angetan

Während beim Trial-Fahren die gefahrene Zeit für die Platzierung eher eine untergeordnete Rolle spielt, hier stehen Fahrzeug- und Körperbeherrschung, Balancegefühl, Konzentration und Geschicklichkeit im Vordergrund, setzt sein sechsjähriger Bruder Luca am Quad mehr auf Geschwindigkeit. Der muss sich seine ersten Sporen aber erst verdienen.