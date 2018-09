„Wochenlang U-Haft für einen Unschuldigen, das ist ein massiver Eingriff in dessen Leben“, sagt Richterin Alexandra Glösl zu einem Angeklagten (40) aus Herzogenburg. Zu Unrecht hatte dieser einen Mann, für ihn klickten die Handschellen, des Drogenhandels bezichtigt. Verleumdung wird dem 40-Jährigen nun vorgeworfen in einem Prozess am Landesgericht.

„Ich stand schwer unter Drogeneinfluss und habe mich gefragt, woher ich in Zukunft mein Koks herbekomme“

Als Ermittler vor der Tür des Angeklagten standen und bei einer Hausdurchsuchung Kokain fanden, wollte er den Namen seines Dealers nicht bekannt geben. „Ich stand schwer unter Drogeneinfluss und habe mich gefragt, woher ich in Zukunft mein Koks herbekomme“, erklärt er vor Gericht sein Motiv für Verleumdung. Erst bei der vierten Einvernahme rückte er mit der Wahrheit heraus. Jetzt bereut er: „Es tut mir sehr leid. Jetzt möchte ich mit Drogen nichts mehr zu tun haben.“

Für den bislang unbescholtenen Angeklagten setzt es ein Jahr bedingt verhängte Freiheitsstrafe. An die Finanzprokuratur muss er 2.000 Euro bezahlen. Das Geld wurde dem zu Unrecht Beschuldigten als Haft-Entschädigung zugesprochen. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.