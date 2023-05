Ein Wunder aus geretteten Obstkernen

Hafer-, Soja-, Mandelmilch und vor allem Kuhmilch waren gestern, wenn es nach dem Start-up Kern Tec geht. Aus Marillenkernen, die sonst einfach weggeworfen werden, stellt das junge österreichische Unternehmen eine vegane Milchalternative her, die besonders durch Nachhaltigkeit glänzt. Denn statt Abfall entsteht im Sinne der Kreislaufwirtschaft etwas Neues.

Wie das schmeckt? „Super nussig und nah an Mandelmilch“, erklärt einer der Gründer von Kern Tec, Michael Beitl. Seit Oktober letzten Jahres gibt es die Milch aus Marillenkernen unter der Marke Wunderkern zu kaufen. 82 gerettete Kerne stecken in jeder Packung.

Vor allem im Vergleich mit der Mandelmilch sind die Umweltvorzüge klar ersichtlich: Für die Herstellung der Wunderkern-Milch braucht es bis zu 94 Prozent weniger Wasser, was auch den CO 2 -Abdruck stark verringert – um mindestens 30 Prozent im Vergleich zu anderen veganen Milchalternativen. Das liegt an der Wiederverwertung, denn für die Produkte von Wunderkern muss nichts extra angebaut werden. Und das Potenzial ist groß, denn rund 500 Millionen Obstkerne landen jährlich alleine in Europa auf dem Müll.

Kernspaltung in Herzogenburg

Die Idee kam Michael Beitl, damals noch Student an der Wirtschaftsuniversität Wien, 2018 bei einem Gespräch mit einem Marillenbauern in der Wachau. Dieser wusste von dem wertvollen Inneren der Marillenkerne, nämlich den Samen. Was fehlte, war eine technische Lösung, die Kerne zu knacken. Daran wurde lange gefeilt, bis nach einem langwierigen Entwicklungsprozess die passende Maschine entwickelt wurde. Die Gründung von KernTec erfolgte 2019. Das Gründerteam, neben Michael Beitl bestehend aus Luca Fichtinger, Fabian Wagesreither und Sebastian Jeschko, begann im selben Jahr bereits mit der Serienproduktion. „Wir konnten gar nicht erst klein anfangen“, lacht Beitl.

„Die Obstkerne werden gespaltet, sortiert und dann zu einem sogenannten „Compound“, also unserer eigenen Mischung, weiterverarbeitet“, erzählt Michael Beitl bei einer Führung durch die Produktion. Diese wird für den Kerndrink verwendet genauso wie für „Schoko-Schmusi“, einen süßen Aufstrich aus Marillenkernen.

16.000 gerettete Kerne pro Tag

Jetzt geht es bald so richtig los, denn zwischen Mai und August ist die Hauptproduktionszeit. Klar, denn das Obst ist ja auch erst dann reif: zuerst die Kirsche, dann die Marille und zuletzt die Zwetschke. 16.000 Kerne werden dann in Herzogenburg pro Tag geknackt und weiterverarbeitet. Die Kerne kommen nicht nur von heimischen Obstbauern, sondern auch aus den Nachbarländern.

Foto: Wunderkern

Herzstück der Produktion ist eine Maschine, die die Blausäure entfernt. Dafür hat Kern Tec auch ein Patent angemeldet. Und kann damit ein Bedenken entkräften, das oft als Reaktion auf die Produkte von Wunderkern kommt.

Eines der Produkte ist sogar preisgekrönt: Das Kirschkernöl wurde 2021 unter mehr als 400 Ölen zum Öl-Weltmeister gekürt. „Unser Kirschöl schmeckt auch ausgezeichnet zu Vanilleeis“, verrät Beitl. Dieses und die zwei anderen Öle im Sortiment, Zwetschke und Marille, verkauft Kern Tec außerdem für Kosmetikanwendungen an Großkunden.

Während für die Öle, die Milch und den beliebten Schoko-Kern-Aufstrich lediglich die Samen verwendet werden, verarbeitet Kern Tec auch die Schalen der Obstkerne. „Dafür würden uns alleine schon 70 Ideen einfallen, sie zu verwenden“, sagt Michael Beitl.

100 Prozent Ressourcennützung

Nichts soll verschwendet werden. Ein Anwendungsbereich für die Schalen ist daher auch die Kosmetikbranche, denn in gemahlener Form lassen sie sich gut für Peelings verwenden, wo ansonsten Mikroplastik eingesetzt werden würde. Unter der Marke KernFlakes verkauft KernTec außerdem Mulch und Kies aus Obstkernschalen.

Aber zurück zu den Lebensmitteln. Aktuell entwickelt das Team von Kern Tec neue Sorten der Creme sowie neue Milchsorten, alles aus geretteten Kernen, versteht sich. Der große Wunsch? „Wir möchten, dass sich Lebensmittel aus Obstkernen als Standard-Produkt etablieren“, betont Michael Beitl. Und in drei Jahren soll der Kerndrink als Milchalternative nicht mehr wegzudenken sein. Ganz nach dem Motto: „Viel Gutes für Klima und Karma“.

Keine Nachrichten aus Herzogenburg mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.