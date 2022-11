Elisabeth-Sammlung war ein voller Erfolg

Laut Statistik Austria sind 1,2 Millionen Österreicher armutsgefährdet: Besonders trifft es Kinder, Frauen im Alter, Alleinerziehende und Langzeitarbeitslose. Man spürt es im Supermarkt und an der Tankstelle, man sieht es an der Strom- und Gasrechnung und spürt es am Konto. Alle spüren die Teuerungswelle, aber Armutsgefährdete überrollt sie regelrecht. Steigende Energiekosten werden für Menschen mit wenig Einkommen zur Frage der Existenz.

Menschen, die ohnehin im Supermarkt sehr genau mitrechnen und abwägen müssen, ob sich das Kilo Brot am Ende des Monats noch ausgeht, diese Menschen trifft es jetzt – und denen will die Caritas helfen, deshalb wurde bei der Elisabeth-Sammlung der Caritas auch für diese Menschen gesammelt, wobei man Lebensmittel im Pfarrzentrum abgeben konnte.

Von Mehl und Reis bis zur Marmelade

Der Erfolg war überwältigend und es kamen viele Schachteln mit Mehl, Reis Zucker, Marmelade und anderen wertvollen Sachen zusammen. Insgesamt wurden 454 Kilogramm gespendet. Die Waren wurden vor wenigen Tagen in den „Soogut“-Sozialmarkt Krems gebracht, wo Menschen mit geringem Einkommen unterstützt werden, ihren Lebensmittelbedarf zu decken.

