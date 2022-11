Empfang: Gut für die Wirtschaft

Am vergangenen Donnerstag fand in den Räumlichkeiten des neu sanierten Volksheims der achte Herzogenburger Wirtschaftsempfang statt. Geladen waren alle Betriebe mit Standort beziehungsweise Filiale in Herzogenburg sowie Persönlichkeiten aus Verwaltung und Politik. Über 100 Unternehmen nahmen die Einladung von Bürgermeister Christoph Artner wahr.

Der diesjährige Wirtschaftsempfang stand unter dem Motto „Arbeitsmarkt und Nachhaltigkeit“.

Als Moderator führte Michael Simon durch das Programm. Der Abend klang bei Speis und Trank unter musikalischer Umrahmung aus. Hier hatten die Unternehmer die Gelegenheit, sich auszutauschen und vertiefende Gespräche mit Vertretern der Stadt und den Vortragenden zuführen.

In Herzogenburg tut sich wirtschaftlich sehr viel: Seit dem vergangenen Wirtschaftsempfang im Jahr 2019, danach herrschte Zwangspause wegen Corona, hat die Stadt Herzogenburg stark im Bereich Nachhaltigkeit investiert und sich für die Zukunft gewappnet. So wurde etwa eine moderne, energiesparende LED-Weihnachtsbeleuchtung angeschafft, die das Stadtzentrum für seine Bewohner und Gäste im Advent stimmungsvoll in Szene setzen wird. Um den Handel und die Gastronomie zu beleben, werden schon seit Jahren sämtliche Förderungen der Stadt – jährlich rund 100.000 Euro - in Herzogenburger Einkaufsgutscheinen ausbezahlt.

Die Stadt war auch bemüht, in Corona-Zeiten den Handel nicht im Stich zu lassen. So wurden zwei Gewinnspiele – eines in Form von gezogenen Rechnungen, eines in Form eines Sammelpunktesystems - durchgeführt.

Im strategischen Bereich nutzte man die Zeit, um zukünftige Planungen voranzutreiben. So wurden der Flächenwidmungsplan für das gesamte Stadtgebiet völlig überarbeitet, ein neuer Bebauungsplan für den Stadtkern zur Erhaltung der Qualität des Ortsbildes aufgelegt, ein neues Leitbild entwickelt und ein Mobilitätskonzept für das Zentrum erarbeitet.

Auch die Investitionen kamen nicht zu kurz. Neben klassischen Investitionen in Infrastrukturträger wie Straßenbau, Kanal oder Wasserversorgung wurden vor allem Sanierungsmaßnahmen in öffentlichen Gebäuden, etwa in Kindergärten oder im Volksheim.

Wirtschaftlich erlebt der Standort Herzogenburg einen kontinuierlichen Aufschwung. Die Wirtschaftsservicestelle begleitet Unternehmen im gesamten Ansiedelungsprozess. Die Ansiedelungsstruktur ist vielschichtig und innovativ.- Sie umfasst Ein-Personen-Unternehmen gleichermaßen wie Großkonzerne, Geschäfte im Zentrum wie Industrie und Forschung.

Zwei neue Betriebe

im Stadtzentrum

Beim Wirtschaftsempfang wurden zwei neue Unternehmen aus dem Stadtkern vor den Vorhang geholt:

„Unverpackt Herzogenburg“ eröffnete tags darauf in der Kremser Straße 9. Nicole Krajewski, die das Unternehmen führt, erläuterte das Konzept, das vor allem auf Nachhaltigkeit und plastikfreien Einkauf - 365 Tage im Jahr einkaufen, sieben Tage die Woche - abzielt.

Anfang Jänner hat Martin Reinprecht mit Sabine Jahodinsky das beliebte Lokal „Beef & Burger“ in der St. Pöltner Straße übernommen. Das junge Paar hat dabei das bestehende Konzept adaptiert und optimiert. Es wird nun voll auf Qualität und Regionalität gesetzt. „Wir sind am Standort Herzogenburg sehr glücklich“, sagte Martin Reinprecht.

Gerhard Habitzl, Geschäftsführer der Personal-Basis Management GmbH, zeigte anschaulich, wie es zur Entwicklung vom Arbeitgeber- zum Arbeitnehmermarkt kam. Er lieferte außerdem wertvolle Tipps, wie Arbeitgeber auf diese Situation reagieren und ihre Chancen auf einen erfolgreichen Abschluss von Recruiting-Projekten deutlich erhöhen können. „Wesentliche Erfolgsfaktoren sind jedenfalls der wertschätzende Umgang mit Bewerbern auf Augenhöhe sowie die Steigerung der Arbeitgeberattraktivität.“

Ebenfalls neu am Standort ist die Einrichtung eines Stadtmarketings, das sich derzeit im Aufbau befindet. Jürgen Erber, der als Unternehmensberater auf Projekte in diesem Bereich spezialisiert ist, präsentierte dazu sein Konzept: Dabei steht die Wirtschaft im Vordergrund, aufgebaut auf vier Säulen: Identitätsstiftung (Vermarktung nach innen), Vermarktung nach außen, Vernetzung am Standort sowie Unterstützung der Unternehmen im betrieblichen Ablauf.

Bürgermeister Christoph Artner warf einen Blick in die Zukunft: In der kommenden Woche findet die Begrüßung der ‚Neuen Herzogenburger‘ aus den Jahren 2020 und 2021 statt, bei der die Wirtschaft mit Gutscheinen zum Kennenlernen der örtlichen Geschäfte und Gastronomie einlädt. Außerdem entsteht derzeit eine Job- und Lehrstellenbörse auf der Homepage der Stadtgemeinde. Der Start erfolgt vermutlich noch heuer.

Herzogenburg hat mehrl als 450 Betriebe, davon sind 38 Lehrbetriebe. Die Zahl der Arbeitsplätze beträgt rund 4.000 - bei 7.877 Hauptwohnsitzern.

