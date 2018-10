Vor den Toren der Stadt, konkret in der Katastralgemeinde Oberndorf/Ebene, entsteht ein riesiger Gewerbepark. Mastermind ist der Gründer der Erber Group, Erich Erber. Die San Real Bau GmbH, die zu 100 Prozent in seinem Eigentum steht, wird in der Fundgasse 6 einen Gewerbepark, den „BusinesS 33“, errichten. Auf einer Fläche von rund 35.000 Quadratmetern werden insgesamt 48 beheizte, arbeitsplatztaugliche Hallen und ein Bürogebäude mit rund 800 Quadratmetern Gesamtfläche gebaut.

