Erste Bauphase für Garten der Generationen abgeschlossen

Im vergangenen Jahr waren so viele Veränderungen wie noch nie zuvor auf dem Grundstück südlich der Rottersdorfer Straße zu sehen. Im Garten der Generationen wurde gegraben, gebaggert, gegossen, gemauert, verspachtelt, verlegt – aber es wurde auch gefeiert. Inzwischen hat das rund 30.000 Quadratmeter große Areal Formen angenommen.

Begonnen hat das Ganze vor vierzehn Jahren als Rechtsanwalt Markus Distelberger bei einem Spaziergang mit seiner ältesten Tochter Teresa am Rand der Stadt dieses Areal entdeckte und eine Vision hatte, deren Weg ein sehr langer werden sollte. Er hatte sich schon viele Jahre mit alternativen Lebensweisen beschäftigt – und hier sollte ein gemeinschaftlicher Lebens- und Lernort für Jung und Alt entstehen, wo verschiedene Menschen ihrem Potenzial gemäß leben und zu mehr Lebensqualität kommen können.

Feierlaune herrschte im Garten der Generationen – im Bild Ronald Wytek und Markus Distelberger vom GdG, Christian Fink, Geschäftsführer AEE Intec, Margit Atzler vom GdG, Volker Schaffner vom Bundesministerium und Ingo Leusbrock von AEE Intec (von links). Foto: Hans Kopitz

Dem Spatenstich und der Segnungsfeier Ende 2019 ging ein aufwendiger Prozess voraus – und nun gab es den ersten Höhepunkt: Die erste Bauphase mit 26 Wohnungen, inklusive vier Wohngemeinschaftsplätze für betreubares Wohnen, wurde abgeschlossen, die 37 Bewohner, inklusive 11 Kinder, sind eingezogen – und vergangene Woche wurde das im Gemeinschaftshaus mit Vertretern der Gemeinde wie Bürgermeister Christoph Artner, Stadtrat Franz Gerstbauer und Johannes Platzer vom Städtischen Bauamt sowie Vertretern von AEE, dem Institut für Nachhaltige Technologien, und dem Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie, gefeiert. Es gab Ansprachen, Führungen durch die Anlage und ein Buffet.

Der Abschluss der ersten Bauphase ist ein wichtiger Schritt und doch erst der Anfang: Das neue große Gemeinschaftshaus wird mit einer Tages-Community ein Ort für Vernetzung innerhalb der Region. Seminarbetrieb, Veranstaltungen und Co-Working nehmen mehr und mehr Gestalt an. Der Garten der Generationen wächst weiter und beginnt in Kürze mit den Planungen der zweiten Bauphase, in der noch mehr Wohn- und Arbeitsräume, umgeben von Wiesen und Feldern – bei gleichzeitiger Top-Anbindung an das Bahnnetz – geschaffen werden sollen.

Solare Wärme aus 100 Quadratmeter Kollektoren

Das Wohnquartier wird mit solarer Wärme aus insgesamt 100 Quadratmeter thermischen Kollektoren versorgt. Zur direkten Speicherung für Warmwasser und Raumwärme kommen jeweils Puffertanks mit drei Kubikmeter zum Einsatz, zwei Wärmepumpen liefern mit insgesamt 84 kW zusätzlich Wärme, um den Bedarf an kalten Monaten zu decken. Herzstück des gesamten Energiesystems ist ein innovatives Mikronetz auf Basis von kalter Fernwärme. Dieses besteht aus zwei erdvergrabenen unisolierten Kunststoffrohren, einen Warm- und einem Kaltleiter. Alle Gebäudeverbraucher sowie alle thermischen Produktions- und Speichereinheiten sind mit diesem Mikronetz verbunden und können somit Wärme ein- und ausspeisen und untereinander austauschen.

Wissenschaftlich begleitet wird das Gesamtvorhaben durch das Forschungsprojekt Anergy2Plus, das durch den Garten der Generationen koordiniert wird.

Keine Nachrichten aus Herzogenburg mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.