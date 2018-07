„Public - das österreichische Gemeindemagazin“ und die Experten des KDZ (Zentrum für Verwaltungsforschung) haben die 2.098 österreichischen Gemeinden dem jährlichen Daten-Check unterzogen.

Herzogenburg untermauerte dabei auf eindrucksvolle Weise seine führende Stellung in NÖ, wobei man auch den österreichweiten Vergleich nicht zu scheuen braucht.

Bürgermeister Franz Zwicker: „Bestätigung unseres Kurses.“ | Kopitz

Der insgesamt 29. Rang bedeutet eine Verbesserung gegenüber dem Vorjahr um einen Platz. In NÖ ist die Stiftsstadt in ihrer Kategorie (5.001 bis 10.000 Einwohner) unangefochtener Sieger.

An zweiter Stelle landete St. Valentin, das sich österreichweit erst auf dem 123. Platz befindet.

„Dieses Bonitätsranking ist eine neuerliche Bestätigung des finanzpolitischen Kurses, der in Herzogenburg schon seit sehr vielen Jahren eingeschlagen worden ist und konsequent weitergeführt wird“, freut sich SP-Bürgermeister Franz Zwicker. Er hatte aufgrund des Rathaus-Neubaus eine Verschlechterung in dieser „Hitparade“ erwartet: „Man kann sich auch in positiver Hinsicht irren.“