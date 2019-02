„King 10“ steht am T-Shirt des Angeklagten bei einem Prozess am Landesgericht St. Pölten. Wie ein König hat sich der 17-Jährige bisher nicht unbedingt präsentiert. Er ist arbeitslos, bezieht aber kein Geld vom Arbeitsmarktservice, denn da ist Grundvoraussetzung, dass man zumindest einmal im Leben einer Beschäftigung nachgegangen ist; was auf den jungen Mann nicht zutrifft.

Eine Lehre hat er schon nach kurzer Zeit abbrechen müssen, weil ihn der Chef gefeuert hat: „Ich war leider zu häufig im Krankenstand.“

Vormerkungen (aber keine Vorstrafe) gibt es auch, und zwar wegen Diebstahls und Körperverletzung. Dazu kommt noch ein Bericht der Jugendgerichtshilfe: „Sehr positiv ist er nicht“, sagt Richter Markus Grünberger dazu.

Doch eines steht nach 40-minütiger Prozessdauer fest: Ein Fahrraddieb, wie es in der Anklage formuliert ist, ist der Bursche aus einer Herzogenburger Umlandgemeinde ganz gewiss nicht. Im Gegenteil: Ihm wurde übel mitgespielt.

Rückblende auf Anfang September 2017: Ein Herzogenburger Mittelschüler stellt sein Fahrrad am Bahnhof ab und versperrt es mit einem Zahlenschloss. Danach begibt er sich mit Freunden per Zug in den Traisenpark. Nebenbei bemerkt, aber es rundet das Ganze ab: Bei der Polizei hatte das Opfer angegeben, nach einer Stunde in die Stiftsstadt zurückgekehrt zu sein. Vor Gericht gab es an, dass es nach vier oder fünf Stunden nach Herzogenburg zurückgefahren sei. Jedenfalls, so schildert der Schüler vor Gericht, stand im Bahnhofsbereich eine Gruppe von Jugendlichen. Einer dieser Jugendlichen habe mit seinem Fahrrad ein paar Runden gedreht.

Es dauerte nicht lange, da bekam er eine Erklärung für das seltsame Szenario: Ein Bursch gab an, dass er am Oberndorfer Spielplatz gewesen sei, als der Angeklagte plötzlich mit dem Drahtesel aufgetaucht sei: „Ich habe sofort gesehen, dass das Fahrrad meinem Freund gehört“, gab dieser Zeuge bei der Polizei zu Protokoll. Jedenfalls habe er das Rad genommen und zum Herzogenburger Bahnhof gebracht, weil er es zuvor dort gesehen habe.

„Ich war gar nicht in Herzogenburg“

Der Angeklagte bestreitet diese Aussage vehement: „Ich war zu dieser Zeit gar nicht in Herzogenburg.“

Der Zeuge zieht es vor, unentschuldigt nicht beim Prozess zu erscheinen. Der Rechtsanwalt des Beschuldigten hätte ihn gerne befragt, warum sein Mandant, mindestens einen Kopf größer als das Opfer, ausgerechnet dessen für ihn viel zu kleines Rad aufgebrochen haben soll. Der Advokat hält es vielmehr für möglich, dass jemand aus der Gruppe, die sich beim Bahnhof befand, vom Opfer fast auf frischer Tat ertappt wurde und den nun Angeklagten als Übeltäter vorschob.

Richter Grünberger beendet schließlich den Prozess, der nicht frei von Slapstick-Zügen war, und spricht den Angeklagten frei. Die Vertreterin der Staatsanwaltschaft gab keine Erklärung ab, das Urteil ist somit nicht rechtskräftig.

Der Prozess geht möglicherweise in eine zweite Halbzeit, denn der Freigesprochene und der Belastungszeuge kennen einander zwar, Sympathie sieht aber ganz anders aus. Gut möglich, dass der fehlende Zeuge demnächst eine Anklage wegen Verleumdung am Hals hat.