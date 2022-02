Feuerteufel (15) soll auch Sex-Täter sein

Mit zahlreichen Anklagepunkten sieht sich ein erst 15 Jahre junger Herzogenburger bei einem Prozess am Landesgericht St. Pölten konfrontiert.

Zunächst geht es um die Brandstiftungen im öffentlichen WC im Gebäude der Freiwilligen Feuerwehr Herzogenburg-Stadt in der Kirchengasse. Gemeinsam mit (mittlerweile verurteilten) Komplizen setzte er die Toilette in Brand, in dem sie Papierhandtücher anzündeten. Ein paar Tage später bediente man sich der Pyrotechnik, warf Kracher in einen Mistkübel, was ebenso ein Feuer zur Folge hatte. Schaden: rund 21.000 Euro.

Der Bursch zeigt sich dazu geständig, wisse aber nicht mehr, warum er es gemacht habe. Alkohol oder Drogen seien jedenfalls nicht im Spiel gewesen.

Es folgt die massive Beschädigung der Bahnhaltestelle Wielandsthal. Der Böller stamme von ihm, er sei aber nur dabei gewesen, habe an der Zerstörung nicht aktiv mitgewirkt.

Die Polizei forschte die mutmaßlichen Täter rasch aus und trug ihnen auf, die Haltestelle zu reinigen. Während dieser Arbeiten sei ein beobachtender Erwachsener provokant gewesen. „Der gehört abgestochen“, sagte der 15-Jährige, was ihm die Anklage wegen gefährlicher Drohung einbringt.

"Ich wollte nicht, dass er mich überall anfasst.“

Obwohl der Jugendliche weiß, dass ein Strafverfahren gegen ihn eingeleitet wurde, lässt er sich nicht davon abhalten, ein halbes Jahr später in einer H-&-M-Filiale zwei Hüte zu stehlen. Es bleibt beim Versuch, er wird auf frischer Tat ertappt.

Schwer wiegen die Vorwürfe wegen sexueller Belästigung von Mitschülerinnen in der Mittelschule Herzogenburg. Ein damals minderjähriges und mutmaßliches Opfer erklärt im Zeugenstand, dass sie der 15-Jährige in den Pausen unsittlich angefasst habe. „Wir waren zusammen, küssten uns, da war das Ganze für mich in Ordnung. Dann hatte er aber eine Freundin, da war es dann nicht mehr okay. Ich wollte nicht, dass er mich überall anfasst.“

Eine weitere Schülerin, die ähnliche Vorwürfe erhebt, ist nicht zum Prozess gekommen. Als Zeugin der beschriebenen Vorfälle könnte eine Freundin des Opfers in Frage kommen, die noch geladen werden muss. Dieser Anklagepunkt, zu dem sich der Jugendliche nicht schuldig bekennt, wird nicht ins Urteil einfließen.

„Unbescholten und untergeordnete Rolle“

Für die Schülerinnen gibt es eine gute Nachricht: Der Angeklagte hat die Mittelschule mittlerweile (ohne Abschluss) verlassen, jobbt bei einem Schnell-Imbiss-Restaurant.

Für den Angeklagten gibt es zwei gute Nachrichten.

Der Richter folgt weitgehend dem Plädoyer des Verteidigers. Der Anwalt führt ins Treffen, dass der Angeklagte umfassend geständig war, teilweise in untergeordneter Rolle auftrat, bisher unbescholten war, nunmehr über einen strukturierten Alltag verfügt und sich von „falschen Freunden“ entfernt hat.

Nicht rechtskräftiges und mildes Urteil: vier Monate Haft, ausgesetzt zur Bewährung.

Zweite gute Nachricht: Der 15-Jährige wähnt sich im Glauben, dass er 21.000 Euro Schulden habe. Von der Versicherung hat die Stadtgemeinde aber 9.600 Euro bekommen, wodurch die Wiedergutmachung des Schadens etwas günstiger für ihn kommt.

