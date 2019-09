„Die finanzielle Lage in der Rot-Kreuz-Bezirksstelle hat sich in den letzten Jahren verschlechtert“, betonte Bürgermeister Christoph Artner bei der letzten Gemeinderatssitzung. Habe es 2017 die ersten Abgänge gegeben, hat sich im Vorjahr die Finanz-Situation weiter zugespitzt. Verantwortlich für die prekäre Lage sei laut Artner vor allem die Umstellung auf das Notarzt-Einsatzfahrzeug (NEF), aber auch die Kosten für die Ausbildung der Sanitäter sei gestiegen. „Die Finanzierung über Veranstaltungen reicht nicht mehr“, weiß Artner.

Der Gemeinderat hat daher in seiner jüngsten Sitzung eine außerordentliche Subvention für das Jahr 2020 in der Höhe von zwei Euro pro Gemeindebürger beschlossen – zusätzlich zum bestehenden Rettungseuro in der Höhe von zehn Euro pro Einwohner. „Dadurch ist die Liquidität für 2020 gesichert“, freut sich der Stadtchef über die einstimmige Zustimmung der Mandatare.

Laut Artner haben sich auch die Amtskollegen der anderen zur Bezirksstelle gehörenden Gemeinden für eine derartige Subvention ausgesprochen. Sie muss aber noch in den Gemeinderäten beschlossen werden.