Der Union-Sport-Flieger-Club (USFC) präsentiert zur Zeit einen Teil seiner Flugmodelle – vom kleinsten bis zum größten – in den Schaufenstern des ehemaligen Modehauses Kaiser-Zauner am Rathausplatz, und will dadurch bei der Bevölkerung Interesse am Flugmodellbau wecken.

Viele Flugbegeisterte wissen gar nicht, dass es in der Stiftsstadt einen äußerst aktiven Club gibt, bei dem zweckbestimmte und naturgetreue Modelle aller Größen, Motor- und Segelflugzeuge, Heli- und Multikopter sowie Jets geflogen werden.

Gegründet wurde der Verein bereits 1959. Die heute rund 50 Mitglieder befassen sich ausschließlich mit dem Modellbau und Modellflug. Im Jahr 2017 nahmen einige Mitglieder sogar 4.400 Kilometer Autofahrt auf sich, um an den Jet-World-Masters teilnehmen zu können, die in Finnland stattfanden. Dort traf sich die Weltspitze des Modellflugs. Die besten internationalen Piloten zeigten eine Woche lang ihr Können mit ihren Jet-Modellen.

Das zum Verein gehörende Modellflug-Gelände befindet sich nordöstlich von Wielands-thal auf einem Areal von mehr als 1,4 Hektar. Ein Vereinslokal auf dem Fluggelände ermöglicht die Ausübung des Sports und die kulinarische Versorgung das ganze Jahr hindurch.

Obmann Anton Kettinger erklärt: „Der Platz lädt zu entspannenden Flugtagen mitten in der Natur ein. In unserer Vereinshütte kann man sich zu einem gemütlichen Plausch mit Fliegerkameraden und Gästen niederlassen.“