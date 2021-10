Fotograf Kurt Satzer liebt das Verfallene

Ein sogenannter „Lost Place“ (verlassener Ort) ist ein Bauwerk aus der jüngeren Geschichte, das nicht mehr genutzt wird und somit seit mehreren Jahren leer steht. Solche Bauwerke faszinieren auch den 1971 geborenen Fotografen Kurt Satzer. Seit 2017 interessiert er sich besonders für diese Orte. Heuer präsentiert er ein neues Werk: „Auf den Spuren des Verfalls – in St. Pölten und Umgebung“.

Entdecken, bereisen und dokumentieren

Eigentlich ist Satzer gebürtiger St. Pöltner: „Nach Herzogenburg hat es mich und meinen Bruder wegen der Liebe zu einem alten Haus gezogen“, erzählt der Fotograf mit einem Schmunzeln im Gesicht. „Eigentlich war es auch wie ein ‚Lost Place‘, den wir mit liebevoller Handarbeit gemeinsam renoviert haben.“ Für die Brüder eine leichte Sache, beide sind in der Baubranche tätig. Gemeinsam haben sie auch das Hobby für Fotografie entdeckt. Seit 1990 fotografiert Satzer nun, wobei er 2004 auf digital umgestiegen ist. „Begonnen hat das alles mit einem Buch über Österreich. Da hab ich gesehen, wie viel es bei uns eigentlich gibt und wollte das selbst entdecken und bereisen – und natürlich auch dokumentieren“, erklärt er.

Wo die Orte sind, verrät er nicht: „Das oberste Credo in der Lost-Place-Community ist, dass man nicht preisgibt, wo diese Schätze verborgen sind. Denn oftmals, werden sie dann durch Vandalismus zerstört und verlieren ihren Charme.“ Solche Orte zu finden ist nicht einfach, zwar gibt es im Internet unzählige Foren, die sich darauf konzentrieren, sie aufzuspüren, aber Satzer ist davon nicht überzeugt: „Die meisten Fotomotive finde ich durch die Google-Maps-Satellitenansicht oder einfach durch Zufall.“

Auch sein Lieblingsfund, im Buch betitelt mit „Junglefeeling“, hat er dem Zufall zu verdanken. „Diesen alten komplett verwachsenen Bauernhof habe ich eines Tages beim Autofahren auf einer mir gut bekannten Strecke entdeckt“, erinnert er sich. Als er im Dickicht eine dicht bewachsenen Struktur entdeckte, haben seine „Alarmglocken“ zu schrillen begonnen. „Es war ein Megafund: Der Bauernhof war bestimmt 30 Jahre verlassen, dort stand auch noch ein Auto aus den 80ern.“

Mit einem Foto

ist es nicht getan

Bis zu 15 Mal besucht Satzer einen Ort, bis er den perfekten Schnappschuss hat. „Es ist wichtig, öfter als ein Mal an einen ,Lost Place‘ zu gehen, damit man die richtige Lichtstimmung einfangen kann. Außerdem spielt meine Tagesstimmung auch eine große Rolle im Entstehen meiner Bilder, weshalb mir da auch wichtig ist, in der richtigen Verfassung vor Ort zu sein.“

Die besonderen Schnappschüsse kann man in „Auf den Spuren des Verfalls – in St. Pölten und Umgebung“ bewundern. Das Buch ist ab sofort im gut sortierten Buchhandel und per Email direkt beim Bruder des Autors erhältlich: andreas.satzer@tmo.at.