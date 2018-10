Neuwahlen und eine besondere Ehrung standen im Mittelpunkt der jüngsten Bezirkskonferenz der SP, die in der Anton-Rupp-Freizeithalle über die Bühne ging.

Emotionaler Höhepunkt war die Auszeichnung von „Gastgeber“ Bürgermeister Franz Zwicker. Für sein langjähriges Engagement in der und für die sozialdemokratische Bewegung ist ihm die Viktor-Adler-Plakette verliehen worden. Zwicker ist seit 1978 Mitglied der Partei und seit 1990 in der Herzogenburger Kommunalpolitik tätig. 2007, also vor mittlerweile elf Jahren, wurde er zum Bürgermeister gewählt. „Diese Auszeichnung macht mich sehr stolz“, so Zwicker.

Zuvor hatten 96,8 Prozent der Delegierten aus dem Bezirk St. Pölten dem alten und neuen Bezirksparteivorsitzenden Matthias Stadler ihr Vertrauen ausgesprochen. Den Zuspruch konnte St. Pöltens der Bürgermeister nach 95,1 Prozent im Jahr 2016 bei seinem zweiten Antritt weiter ausbauen.

Europawahl und Kulturhauptstadt

Unter den knapp 300 Delegierten und 60 Gästen befanden sich Landeshauptmann-Stellvertreter Franz Schnabl, SPÖ-EU-Spitzenkandidat Nationalratsabgeordneter Andreas Schieder, Nationalratsabgeordneter Robert Laimer, Bundesrätin Eva Prischl, Landtagsabgeordnete Kathrin Schindele, Eva Prischl, sowie eine Vielzahl an Bürgermeistern des Bezirks.

Das große Thema bei der Bezirkskonferenz war Europa. Sowohl die Europawahl 2019 als auch die Bewerbung St. Pöltens zur Kulturhauptstadt 2024 sind Wegweiser für die Zukunft der Region.

Bezirksvorsitzender Matthias Stadler hob die Bedeutung der Region für die Bewerbung zur Kulturhauptstadt 2024 hervor: „Sich für die Kulturhauptstadt Europas bewerben zu dürfen, ist ein großes Privileg und gleichzeitig eine große Anstrengung. Erfahrungen aus ehemaligen Kulturhauptstädten zeigen, dass wir da als Stadt, als Land, als Region, als Gesellschaft gefragt sind, eine Zukunftsentwicklung aufzuzeigen, die europaweite Beachtung findet.“