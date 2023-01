Füllhorn wurde im Gemeinderat ausgeschüttet

Werbung

Die Stadtgemeinde hat im Zuge ihrer jüngsten Sitzung wieder einige Subventionen gewährt. Die Beschlüsse dafür erfolgten einstimmig.

Der Union Basketball-Club Herzogenburg erhält für die laufende Saison 2.500 Euro.

Für das Neujahrskonzert, das am Sonntag, 8. Jänner, über die Bühne gehen wird, erhält das Sinfonieorchester 2.000 Euro, überdies wird die Miete für die Anton-Rupp-Freizeithalle erlassen, die Stadtgemeinde kommt auch für Aufbau- und Abbauarbeiten auf.

Bereits vorüber ist das Konzert der Formation „Ferd‘l und die G‘schupften“ im Volksheim. Der Besuch war nicht überwältigend. „Auch ich konnte aus terminlichen Gründen nicht dabei sein“, erklärte Kulturstadtrat Kurt Schirmer. Anerkennenswert sei jedenfalls, dass die Band die Veranstaltung in Eigenregie abgewickelt und beim Publikum, sofern vorhanden, großen Zuspruch erfahren habe. Unterstützung im Ausmaß von 300 Euro wurde beschlossen.

Daniel Gutmann produziert eine CD

Ebenfalls schon in Szene gegangen ist ein Benefizkonzert des Zonta-Clubs St. Pölten in der Stiftskirche. In diesem Fall wurde von der Einhebung der Lustbarkeitsabgabe, rund 250 Euro, abgesehen.

Ausnahmekünstler Daniel Gutmann ist derzeit mit der Produktion einer CD beschäftigt, auf der sich Klassisches befinden wird. Die Kosten dafür beziffert er mit rund 15.000 Euro. Er suchte um eine Subvention im Ausmaß von 1.000 Euro an. 300 Euro wurden gewährt: „Für CD-Produktionen gibt es grundsätzlich 300 Euro“, so Vizebürgermeister und Finanzreferent Richard Waringer.

Für ein Kirchenkonzert im Rahmen des Festivals „Musica Sacra“ gibt es auch heuer 1.500 Euro.

