Im Foyer und an den Wänden der Gänge im Rathaus kann man das ganze Jahr über Bilder heimischer Künstler bewundern, die regelmäßig ausgetauscht werden, sodass jeder einmal an die Reihe kommt. In „normalen“ Zeiten geschieht das etwa monatlich. In der Pandemiezeit war das etwas anders.

Anna Schneider, die vor wenigen Tagen mit Hilfe von Kulturstadtrat Kurt Schirmer ihre Bilder abnahm, um den Werken von Claudia Fankl und Marianne Hörlein Platz machen, war einige Monate lang im Rathaus vertreten – und auch die Gemälde der beiden Künstlerinnen, die erst kürzlich eine Ausstellung am St. Andräer Jagabergl hatten, werden über die Sommerferien zu bewundern sein.