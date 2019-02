In den Räumlichkeiten der Sportunion in der Wiener Straße herrscht Hochbetrieb. Was einst ziemlich klein begann, ist heute ganz groß. 14 Trainer sind in der Bewegungspraxis und zwölf Trainer in der Physio-Praxis engagiert. Das Bild zeigt Elisabeth Süß (links) mit den Physio-Trainern: Marita Kattan, Sebastian Riesenhuber, Katharina Winkler und Marlies Hirschmüller (vorne) sowie Felix Mader, Olga Köllner, Mathias Prandstetter, Beatrix Haas, Martina Peböck, Christine Mayerhofer, Christine Gansberger und Christoph Tauber-Huber (hinten, jeweils von links).

| foto-hoefinger.at