Im Rahmen des „Kitz Award 2018“ wurden heuer zum siebenten Mal die besten Künstler und die kreativsten Ideen des Jahres gesucht. Eine prominente Fachjury aus Kunst, Wissenschaft und Politik wählte aus 300 Einsendungen die besten aus. Die Ausstellung und Verleihung der Preisträger in den drei Kategorien – Bild, Skulptur und Fotografie – fand unter der künstlerischen Leitung des Vorstandes wieder im Rahmen eines Galaabends im Museum St. Johann in Tirol statt.

Die ersten 20 Prämierten konnten auch im Museum bei der Veranstaltung ihr Siegerbild präsentieren – und darunter war auch Georg Pummer aus Herzogenburg, der in der Kategorie Bild den zweiten Preis erhielt. Für den in Oberwinden wohnhaften jungen Künstler war das natürlich eine tolle Auszeichnung, aber er kann nach seinen Ausstellungen heuer in Schanghai, New York, London und Korea, die ihm viel Aufmerksamkeit brachten, schon auf ein erfolgreiches Jahr zurückblicken.

Bei seinen Werken geht es Pummer meist um den Erhalt der Natur: „In vielen meiner Werke beschäftige ich mich mit Themen, die das falsche Handeln untereinander gegenüber der Natur und ihrer Ressourcen sichtbar machen sollen. Für mich maßgeblich ist die Verantwortung, die wir tragen – in welchem Zustand wir unsere Erde an die nächste Generation weitergeben.“

Anlässlich dieses Kunstpreises gibt es in Kürze eine limitierte Sonderauflage der Preisträger-Werke in Form von Kunstdrucken.