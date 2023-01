Gerald Zöchinger neuer Leiter der Stadtbetriebe

Werbung

In seiner letzten Sitzung im alten Jahr beschloss der Gemeinderat einstimmig, Gerald Zöchinger ab 1. Jänner mit der Funktion des Leiters der Stadtbetriebe zu betrauen.

Der 55-Jährige ist seit 2020 am Bauhof der Stadtgemeinde tätig, seinen beruflichen Werdegang begann der gelernte Formenbauer bei der Firma Georg Fischer in Herzogenburg, wo er zuletzt als Führungskraft in der Kernmacherei beschäftigt war.

2011 wagte er den Schritt in die Selbstständigkeit und führte neun Jahre lang die Traisner Hütte am Lilienfelder Muckenkogel.

Freizeiteinrichtungen und Altstoffsammelzentrum

Als Leiter der Stadtbetriebe ist er künftig den bestehenden Teams im Bereich Handwerk und Freizeitbetriebe übergeordnet, unter seine Leitung fallen die Instandhaltung der öffentlichen Infrastruktur, Pflege von Grünanlagen, Spielplätzen und Friedhof, der Betrieb der Freizeiteinrichtungen und des Altstoffsammelzentrums sowie der Winterdienst. Derzeit sind 25 Mitarbeiter beschäftigt.

