Giftköder am Traisental-Weg ausgelegt: Hunde fraßen Gift

Einen Riesenaufschrei gab es vor wenigen Tagen vor allem unter den Hundebesitzern, und davon gibt es doch einige in der Stiftsstadt, als über Facebook bekannt wurde, dass bei einem Spaziergang an der Traisen zwei Hunde Gift gefressen haben und daran fast gestorben wären.

Tourismuslady Elisabeth Herzog-Fitzke und Melanie Nischt spazierten mit ihren beiden Lieblingen an der langen Leine entlang des Traisentalweges in Einöd, wie sie es auch sonst öfter machen.

Als sie wieder daheim waren, wurde Elisabeths Hund plötzlich hektisch, bekam panische Angst und wirkte, als ob er Halluzinationen hätte.

Diagnose des Tierarztes: „Typische Vergiftung“

Sie rief sofort ihre Freundin an, die in Einöd zu Hause ist, diese beobachtete die gleichen Symptome bei ihren Hund – und die beiden Frauen trafen einander anschließend beim Tierarzt in Pottenbrunn. Dort bekamen die Tiere jeweils eine Spritze, sie mussten sich übergeben und konnten sich nicht mehr auf den Beinen halten, worauf der Arzt eine typische Vergiftung diagnostizierte. Beide Hunde – die sich inzwischen wieder erholt haben – gäbe es wahrscheinlich nicht mehr, wenn ihre Besitzerinnen nicht so schnell regiert hätten.

Durch diesen Vorfall ist natürlich wieder die Thematik Hundeauslaufzone ins Licht gerückt, die schon seit vielen Jahren die Hundebesitzer beschäftigt. Dort könnte man seine vierbeinigen Lieblinge gefahrlos spielen lassen.

Wer in einem Haus mit Garten lebt, für den ist das natürlich nicht unbedingt relevant, aber es gibt sehr viele Familien, die einen Hund haben und in einer Wohnung leben, für diese wäre eine solche Zone schon interessant.

Schon bei der Gemeinderatssitzung im November 2015 regte der damalige Gemeinderat Hermann Feiwickl (Liste „Blüh“) die Errichtung einer Hundeauslaufzone an und nannte den Bereich südlich der Unterführung Wiener Straße als geeigneten Standort. Im Juni 2017 gab es bei der Gemeinderatssitzung eine Beratung und Beschlussfassung über eine weitere Vorgangsweise bezüglich deren Errichtung – und es wurde damals auch ein Angebot einer St. Pöltner Firma für einen zwei Meter hohen Zaun bei einem Grundstück der Gemeinde eingeholt. Inklusive Eingangstor sowie 230 Laufmeter Maschengitterzaun, Herstellung eines Wasseranschlusses, der Ankauf von Sitzgelegenheiten und ein Standplatz für Hundesackerl wären Gesamtkosten von rund 30.000 Euro angefallen.

Nach Wortmeldungen einiger Stadt- und Gemeinderäte, die sich positiv zur Errichtung dieser Hundeauslaufzone ausgesprochen hatten, wurde diese dann mit einer breiten Mehrheit von 28 Stimmen aufgrund der Kosten und möglichen rechtlichen Folgen im Schadensfall jedoch abgelehnt.

Anfang vergangenen Jahres gab es eine neuerliche Initiative in einer Facebook-Gruppe für Hundebesitzer. Sie sprachen sich für eine Auslaufzone in der Stiftstadt aus, um den Vierbeinern eine „leinenlose Freiheit“ zu gewähren. Bürgermeister Christoph Artner bestätigte damals, dass aufgrund der Kosten diese Auslaufzone im Jahr 2017 nicht realisiert worden war, die seinerzeitige Entscheidung jedoch keine Ablehnung auf ewige Zeiten sei. Jedoch hätte ein derartiges Projekt aktuell nicht die oberste Priorität, da die Budgetsituation wegen Corona ohnehin angespannter als sonst sei.

„Nicht Sparstift bei den Vierbeinern ansetzen“

Nun ist durch den Vorfall an der Traisen das Thema neu aufgeflammt und auch ÖVP-Stadtrat Max Gusel – er hat ein Herz für die Vierbeiner, vor allem für seine Lotte – könnte sich für Herzogenburg eine Hundeauslaufzone gut vorstellen: „Leider stieß dies bei meinen Kollegen im Gemeinderat immer auf taube Ohren, ich werde deshalb bei der nächsten Gemeinderatssitzung diesbezüglich einen Antrag stellen. Der Ausschuss Soziales, Familie und Sport möge einen Fragebogen erarbeiten, dieser soll noch im Frühling an alle Hundebesitzer versendet werden. So soll erhoben werden, welcher Ort für eine Hundezone aus Sicht der Besitzer am geeignetsten wäre. Ich hoffe, der Gemeinderat stimmt meinem Vorschlag zu, es ist aus meiner Sicht falsch, den Sparstift bei unseren Vierbeinern anzusetzen“, so Gusel.

SPÖ-Bürgermeister Christoph Artner: „Man darf die zwei Sachen nicht miteinander vermischen. Der Giftanschlag an der Traisen, den ich natürlich auch verurteile, hat nichts mit dem dem Thema Hundeauslaufzone zu tun. Sollten jedoch konkrete Vorschläge bezüglich der Errichtung einer solchen von Stadtrat Gusel gemacht werden, kann man natürlich weiterreden.“

