Gleich am ersten Samstag des neues Jahres gab es den kulturellen Höhepunkt der „Stadt mit Lebensqualität“, das Jubiläums-Neujahrskonzert des Herzogenburger Sinfonieorchesters. Bereits zum 20. Mal lockt der musikalische Leiter Sandor Balogh mit seiner Crew hunderte Besucher in die Anton-Rupp-Freizeithalle.

20 Jahre sind – auch bei einem Orchester – eine lange Zeit, und wenn der Gründer und Obmann Werner Hackl zurückblickt, dann kann er auf einen Riesenerfolg zurückblicken. Er war damals als Obmann des „Vereins der Freunde Herzogenburgs“ mehrere Jahre Kulturchef der Stadt Herzogenburg – und im Rahmen dieser Tätigkeit fragte ihn Stiftspropst Maximilian Fürnsinn, nachdem es früher das Orchester „Amici Musici“ gegeben hatte, ob er nicht wieder ein Orchester gründen könne.

„Man spürt bei jedem Konzert, dass es dem Leiter Freude macht.“ Werner Hackl, scheidender Obmann des Herzogenburger Sinfonieorchesters, streut Sandor Balogh Rosen

Und Hackl gründete: „Ziel und Grundgedanke zur Gründung des Orchesters war es seinerzeit nicht zuletzt, jungen Herzogenburger Musikschülern und Musikern, Sängern und Künstlern, Perspektiven zu eröffnen und ihnen die Möglichkeit zur Mitwirkung in diesem Orchester zu geben“.

Und so traten am 29. Mai 1999 die Musiker – damals noch als Herzogenburger Salonorchester – unter dem Motto „100 Jahre Walzerkönig Johann Strauss“ im Festsaal des Stiftes erstmals vor das Publikum. Als Leiter und Dirigenten fand Hackl Sandor Balogh, der als Leiter von Blaskapellen mit klassischer Ausbildung eine große Erfahrung hatte. Er war der beste Dirigent und er kannte viele Musiker – junge, aufstrebende Talente mit hohem Können, aber auch Solisten, die schon Jahre profimäßig unterwegs waren.

Aus dem einstigen Salonorchester – also Klavier und 17 Musiker - wurde inzwischen das Sinfonieorchester, da sich viele Musiker aus Wien oder oder auch aus Jugendorchestern melden, um hier mitspielen zu können. „Wenn hohe Qualität gespielt wird, kommen auch gute Leute, und so ist es nicht allzu schwer, hervorragende Musiker für die Konzerte zu finden. Noch dazu bei einem Leiter, der nicht nur ein fantastisches Gespür hat, was beim Publikum ankommt, sondern seine Arbeit auch mit Freude macht. Das spürt man bei jedem Konzert“, so der scheidende Obmann, der auch volles Vertrauen in seinen Nachfolger Philipp Manuel Gutmann setzt, der Komponist, Musikwissenschafter und Musiklektor ist.

Geboren in Zwettl und aufgewachsen in Herzogenburg, begann er mit neun Jahren Violine und später auch Tenorsaxofon sowie Klavier zu erlernen. Durch diese Vielfalt kam er früh in Berührung mit Kirchenmusik, der symphonischen Blasmusik und der klassischen Standardliteratur. Er besuchte das Musikgymnasium Wien und entdeckte während dieser Zeit durch ein immer größer werdendes Interesse seine Leidenschaft für die Komposition.

Es folgten Studien der Komposition an der Musik- und Kunst-Privatuniversität der Stadt Wien, der Universität für Musik und darstellende Kunst Wien sowie der Zürcher Hochschule der Künste und Studien der Musikwissenschaft an der Universität Wien. Neben zahlreichen Aufführungen seiner Werke im In- und Ausland wurde Gutmann 2015 ein Startstipendium für Musik und darstellende Kunst des Bundeskanzleramtes Österreich beziehungsweise 2016 und 2018 ein Förderstipendium der Kulturabteilung der Stadt Wien zugesprochen.

Solisten des Jubiläumskonzertes, das Werke von Richard und Johann Strauss, Antonin Dvorak und Emmerich Kálmán vorführte, waren die in Japan geborene Sopranistin Yuko Mitani, die dem Herzogenburger Publikum nicht fremd war, da sie schon einige Male die Menge begeistert hatte, der Bariton Daniel Gutmann – Bruder des neuen Obmannes – und Roman Martin an der Zither.

Eine Überraschung zum Abschluss

Ehe der Donauwalzer und der Radetzkymarsch erklangen, gab es als Überraschung eine Uraufführung: Der neue Obmann des Sinfonieorchesters, Philipp Manuel Gutmann, komponierte selbst einen Marsch, der der Stadtgemeinde gewidmet ist – und so erklang zum ersten, aber bestimmt nicht zum letzten Mal, der „Herzogenburger Marsch“.

Unter den vielen begeisterten Besuchern sah man neben Bürgermeister Christoph Artner und Vizebürgermeister Richard Waringer auch zahlreiche Stadt- und Gemeinderäte, Altbürgermeister Franz Zwicker, Vertreter der Banken, der Vereine und der Wirtschaft, Bundesrätin Eva Prischl, SP-Bezirksgeschäftsführer Harald Ludwig und den Nationalratsabgeordneten Robert Laimer.