Am vergangenen Montag gab es eine denkwürdige Premiere in der Stadtpolitik: Die aktuelle Situation machte es notwendig, dass der Gemeinderat der Stadtgemeinde Herzogenburg von der neu geschaffenen Möglichkeit einer Sitzung per Videokonferenz Gebrauch machte.

Alex Erber Gute Zeiten, schlechte Zeiten

SP-Bürgermeister Christoph Artner: „Wir hatten die Wahl zwischen Videokonferenz oder Ausweichlokalen, wo eine physische Anwesenheit nur unter strengen Sicherheitsauflagen möglich gewesen wäre. Nach Rücksprache mit allen Klubsprechern wurde die Videokonferenz ausgewählt.“

Der außergewöhnlichen Zusammenkunft sah man mit Gelassenheit entgegen, denn im Vorfeld waren bereits Ausschusssitzungen und die Sitzung des Stadtrates per Videokonferenz abgehalten worden, was problemlos geklappt hatte.

Punkt 18 Uhr eröffnete der Stadtchef die Sitzung, bei der mit den Gemeinderäten Bernhard Marton (VP) und Wolfgang Schatzl (FP) nur zwei der 33 Mandatare fehlten. Artner und Vizebürgermeister Richard Waringer befanden sich im Sitzungssaal des Rathauses (mit Plexiglas getrennt), die übrigen Politiker waren von ihrem Homeoffice zugeschaltet. Um die Öffentlichkeit der Sitzung zu gewährleisten, ist ein Live-Stream über Youtube angeboten worden. 48 Zuschauer war die Höchstzahl, die um 18.22 Uhr erreicht worden ist. Dabei ging es um eine nicht-angesagte Sitzung des Prüfungsausschusses vom Dezember des Vorjahres. In ihrem Zuge war bekannt geworden, dass 172 Haushalte einen Zahlungsrückstand bei der Stadtgemeinde aufgewiesen haben.

Die Palette der übrigen Tagesordnungspunkte erstreckte sich vom Förderungs-Ansuchen des Sport- und Freizeitvereins „Intoxicated“, dem wie 2018 und 2019 220 Euro zugesprochen wurden, bis zum Rechnungsabschluss des Haushaltsjahres 2019 mit erfreulichen Zahlen. „Durch die Coronakrise wird es Mindereinnahmen in Millionenhöhe geben. Da ist es gut, dass wir auf einem soliden Fundament aufbauen können“, erklärte Finanzreferent Vizebürgermeister Richard Waringer (SP).

Durch die Inanspruchnahme der „Not-Kompetenz“ des Bürgermeisters bei der Vorverlegung der Bauarbeiten in der St. Pöltner Straße wurde ein Arbeitsübereinkommen mit dem Land NÖ erforderlich, das der Stadtchef zur Kenntnis brachte.

Stimmenthaltung bei Darlehensaufnahmen

Um ein Haar wären alle Tagesordnungspunkte einstimmig beschlossen worden, lediglich bei den Darlehensaufnahmen gab es durch Gemeinderätin Larissa Wagner (SP) eine Stimmenthaltung, und zwar bei der Abwasserbeseitigungsanlage (449.100 Euro). Wasserversorgungsanlage (629.500 Euro) und Straßenbau (950.000 Euro) wurden einstimmig fixiert, die Darlehen mit einer Laufzeit von zehn Jahren werden bei der Raiffeisenbank Region St. Pölten, Bankstelle Herzogenburg, aufgenommen.