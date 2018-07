Die Bewohner der Stiftsstadt haben es in puncto Internetverbindung besonders gut erwischt. Mit durchschnittlich 96,85 Mbit/s ist Herzogenburg Sieger im Speedtest von Österreichs größtem Mobilfunk-Vergleichsportal tarife at.

3,8 Millionen Messungen über den Zeitraum von einem Jahr sind in Österreich durchgeführt worden.

Alle Tops und Flops in Sachen Internetverbindung lest ihr in der aktuellen Printausgabe der NÖN.